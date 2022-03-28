Liên quan đến vụ việc chị N.T.T (ở phường Nam Sơn, TP Tam Điệp) bị nhân tình sát hại rồi chặt phân xác đang gây rúng động dư luận, chiều hôm nay 28/3, gia đình nạn nhân đã tiến hành tổ chức tang lễ.

Liên quan đến vụ việc chị N.T.T (ở phường Nam Sơn, TP Tam Điệp) bị nhân tình sát hại rồi chặt phân xác đang gây rúng động dư luận, chiều hôm nay 28/3, gia đình nạn nhân đã tiến hành tổ chức tang lễ. Theo đó, dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, một người thân của chị T. cho biết, khi nhận được tin báo từ hôm qua, mọi người rất sốc và bàng hoàng. Gia đình rất xót xa nhưng vì nhiều lý do nên muốn vụ việc nhanh chóng trôi qua. Vì vậy, gia đình sẽ không chia sẻ thông tin và sẽ tổ chức tang lễ chu đáo cho chị T.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VOV Như đã đưa tin trước đó, nguồn tin từ Tuổi Trẻ cho biết, sáng 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) để điều tra làm rõ vụ án sát hại, phân xác người tình để phi tang gây xôn xao mạng xã hội. Bước đầu tại cơ quan công an, Dũng khai nhận thông qua mạng xã hội, Dũng (đã có vợ) có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với chị N.T.T. (đã có chồng, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Chân dung Dũng -kẻ tình nghi trong vụ án sát hại, phân xác người tình để phi tang - Ảnh: Tuổi Trẻ Sáng 23/3, chị T. đến nhà chị Phạm Thị T. (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng để về thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) làm nhưng Dũng không đồng ý, hai bên cãi nhau. Dũng đã giữ chị T. ở lại nhà không cho đi. Đến khoảng 18h45 cùng ngày, 2 người lại tiếp tục cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị T. đến khi chị T. ngừng thở rồi nằm cạnh xác chị T.. Sáng ngày hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi dùng để nấu bánh chưng rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Tiếp đó, trưa 25/3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa rồi kéo lên tầng 2 cất giấu vào trong tủ. Đến ngày 27/3, bố đẻ của Dũng về nhà chị T. (ở cùng nhà) phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường, thấy xe máy của chị T. nhưng không thấy người đâu, nghi ngờ Dũng đã giết chị T. nên đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa đề phòng Dũng bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tố giác, công an tỉnh đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra và bắt giữ Dũng.

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