Danh tính tài xế "xe điên" húc loạn xạ khiến một người đứt lìa tay, chân: Nghi vấn cố tình đâm vào nhà do khúc mắc cá nhân?

Xã hội 28/03/2022 14:25

Tài xế điều khiển chiếc xe sang Mercedes GL400 gây tai nạn kinh hoàng ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã điều khiển xe trong trạng thái không tỉnh táo và có nghi vấn là cố tình đâm vào nhà dân.

Theo thông tin trên Thanh Niên, Ban ATGT TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này hiện đang điều tra vụ tài xế Mercedes GL400 gây tai nạn kinh hoàng xảy ra trên địa bàn vào chiều qua (27/3).

Danh tính người tài xế điều khiển "xe điên" này được xác định là Hoàng Công Trung (43 tuổi, trú tại P.Hải Hòa, TP.Móng Cái). Nguồn tin của Thanh Niên cũng cho hay, thời điểm lái xe Hoàng Công Trung gây tai nạn có biểu hiện không tỉnh táo. Người này được nghi vấn cố tình đâm vào nhà ông H. do có khúc mắc cá nhân.

Hoàng Công Trung trước đó cũng từng điều khiển một chiếc xe khác mang hiệu Lexus GX460 đâm vào xe tải chở gỗ hồi tháng 10/2019. Vụ tai nạn khiến Trung bị thương nặng, còn chiếc Lexus bị nát bét phần đầu.

Danh tính tài xế 'xe điên' húc loạn xạ khiến một người đứt lìa tay, chân: Nghi vấn cố tình đâm vào nhà do khúc mắc cá nhân? - Ảnh 1
Chiếc xe húc vào nhà dân rồi chạy ra đường và gây tai nạn chết người. (Ảnh: Lao Động)

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, Hoàng Công Trung đang điều khiển xe trên đường Nguyễn Du, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phóng với tốc độ nhanh lao vào nhà ông Nguyễn Đức H., địa chỉ 113, Nguyễn Du, Hoà Lạc. Sau đó, tài xế không xuống xe mà tiếp tục lùi chiếc xe đâm tứ tung vào tường nhà để ra ngoài bỏ chạy, gây hư hại nhiều tài sản của gia đình ông H.

Danh tính tài xế 'xe điên' húc loạn xạ khiến một người đứt lìa tay, chân: Nghi vấn cố tình đâm vào nhà do khúc mắc cá nhân? - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, chân tay đứt lìa (Ảnh: Internet)

Sau khoảng 5 phút húc loạn xạ, Trung lùi xe khỏi ngôi nhà nói trên và phóng nhanh trên đường phố với tốc độ cao. Tài xế này tiếp tục điều khiển xe đâm vào xe máy biển số 14K1 - 268.24, do chị Nguyễn Thuý H. (34 tuổi, trú tại thôn 6, xã Hải Xuân, TP.Móng Cái) điều khiển.

Không dừng lại ở đó, chiếc "xe điên" này còn lao tiếp vào xe máy biển số 14H8 - 2363, do bà Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, ở số 138 Nguyễn Du, P.Hòa Lạc, TP.Móng Cái) điều khiển. Cú đâm rất mạnh khiến bà Vân đứt lìa cẳng tay. Bà Vân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi vừa đến bệnh viện.

Danh tính tài xế 'xe điên' húc loạn xạ khiến một người đứt lìa tay, chân: Nghi vấn cố tình đâm vào nhà do khúc mắc cá nhân? - Ảnh 3
Hiện trường hỗn loạn của vụ tai nạn (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện cơ qua điều tra đã lấy mẫu xét nghiệm với các chất kích thích với lái xe và thực hiện các bước xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái đã khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn.

 

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