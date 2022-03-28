Nữ sinh lớp 10 bị bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm đánh dã man đến chấn động não

Xã hội 28/03/2022 10:36

Nhà trường đang phối hợp với công an làm rõ việc một nữ sinh lớp 10 bị bạn dùng mũ bảo hiểm đánh đến chấn động não.

Theo VTC news đưa tin, chiều 27/3, thầy Lê Thân - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) cho biết, nhà trường đang tích cực phối hợp với công an địa phương để làm rõ sự việc nữ sinh L.T.Y.N. (SN 2006) bị bạn cùng trường đánh đập đến nhập viện.

Bà Lê Thị X. (phụ huynh em N.) cũng cho biết, em vừa được cho xuất viện sau thời gian điều trị bị chấn động não và đang mang tâm lý sợ hãi, không dám đến trường. Theo lời kể của gia đình, ngày 6/3, cháu N. nhận được tin nhắn của bạn cùng trường là L.N.Q.T., hẹn gặp nhau ở Công viên Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nói chuyện.

Tuy nhiên, khi cháu N. đến nơi hẹn thì bất ngờ bị T. lao vào đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm. Chưa dừng lại, đến trưa 7/3, trên đường đi học về, cháu N. tiếp tục bị T. cùng đám bạn chặn đường dùng mũ bảo hiểm đánh đến chảy máu ở đầu.

“Buổi trưa 7/3, tôi con về khóc từ đầu ngõ, đầu đầy máu rồi ngất lịm nên cả nhà vội đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Sau đó, cháu được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng chấn động não” - bà X. cho hay.

 

Nữ sinh lớp 10 bị bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm đánh dã man đến chấn động não - Ảnh 1
Sau sự việc, nữ sinh N. có tâm lý hoảng loạn, không dám đến trường - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, sau khi sự việc xảy ra, cháu N. rơi vào tâm trạng hoảng loạn, lo sợ. Sự việc cũng được gia đình trình báo cho nhà trường và công an thị xã Hương Trà.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với công an địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc: “Tôi đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà báo cáo sau khi có kết quả xử lý dứt điểm. Trong môi trường giáo dục, không thể có chuyện như vậy được”.

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