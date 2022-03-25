Chồng vung tay đánh vợ tử vong trong lúc cự cãi. Xét thấy hoàn cảnh gia đình chỉ chỉ còn lại con trai, nên nghi phạm được về nhà để lo đám tang cho vợ, dưới sự giám sát của công an.
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Sáng ngày 25/3, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Phòng CSHS tỉnh Long An điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Trúc L (SN 1981, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc).
Thấy vợ nằm bất động, anh Khải cùng gia đình đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Theo thông tin từ VOV cung cấp, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, xác định có tác động từ ngoại lực làm nạn nhân ngã xuống nền gạch, chấn thương nặng vùng đầu. Công an địa phương ngay sau đó đã bắt tạm giam Huỳnh Minh Khải và đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.
Tối cùng ngày, nghi phạm được cho về nhà để làm đám tang cho vợ dưới sự giám sát của công an địa phương.