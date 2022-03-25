Chồng vung tay đánh vợ tử vong trong lúc cự cãi: Nghi phạm được cho về nhà để làm đám tang cho vợ

Xã hội 25/03/2022 18:37

Chồng vung tay đánh vợ tử vong trong lúc cự cãi. Xét thấy hoàn cảnh gia đình chỉ chỉ còn lại con trai, nên nghi phạm được về nhà để lo đám tang cho vợ, dưới sự giám sát của công an.

Sáng ngày 25/3, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Phòng CSHS tỉnh Long An điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Trúc L (SN 1981, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc).

Như Báo Công an TP.HCM đưa tin trước đó, khoảng 7 giờ ngày 24/3, chị L rời khỏi nhà để ra quán mua hộp sữa đem về uống, do chị nhiễm bệnh Covid-19 vừa hết không lâu. Khi về nhà chị và chồng là Huỳnh Minh Khải (SN 1979) cự cãi lớn tiếng. Trong lúc lời qua tiếng lại, chị Ly bước vào thềm nhà. Lúc này anh Khải đi theo phía sau vung tay tát thật mạnh vào vùng sau cổ làm chị L. té ngã đập đầu xuống nền gạch.

Chồng vung tay đánh vợ tử vong trong lúc cự cãi: Nghi phạm được cho về nhà để làm đám tang cho vợ - Ảnh 1
Nghi phạm được cho về nhà để lo đám tang cho vợ, với sự giám sát của công an - Ảnh: VOV 

Thấy vợ nằm bất động, anh Khải cùng gia đình đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ VOV cung cấp, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, xác định có tác động từ ngoại lực làm nạn nhân ngã xuống nền gạch, chấn thương nặng vùng đầu. Công an địa phương ngay sau đó đã bắt tạm giam Huỳnh Minh Khải và đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Tối cùng ngày, nghi phạm được cho về nhà để làm đám tang cho vợ dưới sự giám sát của công an địa phương.

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