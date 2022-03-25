Chính quyền địa phương phát thông báo tìm thân nhân cho các bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 24/3, UBND xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết, một cháu bé khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. Cụ thể, trước đó, khoảng 20h tối 23/3, ông Nguyễn Quynh (trú tại thôn Thượng Hậu, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) phát hiện một bé trai nặng khoảng 3kg được đặt bên đường, ngay trước cổng nhà mình. Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân ở Quảng Ninh - Ảnh: Vietnamnet Sau khi phát hiện, gia đình ông Quynh đã đưa cháu vào nhà chăm sóc đồng thời báo với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, UBND xã Võ Ninh đã phối hợp cùng với lực lượng công an và Làng trẻ em SOS (có địa chỉ tại TP. Đồng Hới) tiến hành kiểm tra sức khỏe cho cháu bé.

Hiện tại sức khỏe của bé ổn định, Làng trẻ em SOS Đồng Hới cũng đã đưa cháu về để theo dõi và chăm sóc. Chính quyền xã Võ Ninh đã thông báo để tìm người thân cho cháu bé. Theo báo Dân Việt đưa tin, cũng trong ngày 24/3, lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết, chính quyền địa phương đang tìm kiếm thân nhân cho một bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Trước đó, khoảng 4h45 sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thùng carton cỡ lớn đặt trước cổng nhà. Khi kiểm tra, người dân phát hiện trong thùng có một cháu bé cùng một số đồ dùng sơ sinh như tã, bỉm. Ngoài ra, người dân không phát hiện thêm giấy tờ gì có liên quan. Bé sơ sinh 20 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Thái Bình - Ảnh: Dân Việt Tiếp nhận tin báo, UBND xã Đồng Tiến đã cử cán bộ xuống lập biên bản ghi nhận sự việc đồng thời đưa cháu bé đi khám sức khỏe, test COVID-19. Qua thăm khám, sức khỏe cháu bé hoàn toàn bình thường, cháu mới sinh được khoảng 20 ngày tuổi. Hiện chính quyền đã bàn giao cháu bé cho một gia đình giúp đỡ trông coi, đồng thời phát thông tin trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội để tìm kiếm thân nhân cho cháu bé.

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