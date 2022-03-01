Chính quyền địa phương cùng người dân ở xã Nghi Vạn phát thông báo tìm người thân cho bé gái khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước sân nhà thờ.

Theo báo Dân Việt đưa tin, sáng 1/3, ông Phan Công Văn - Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, đã phát thông báo tìm kiếm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 1h sáng 26/2, một số nữ tu ở nhà thờ giáo họ Tân Hương (xã Nghi Vạn) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên vội ra kiểm tra. Khu vực phía ngoài sân nhà thờ phát hiện một bé gái được bọc trong chiếc khăn tắm.

Bé gái được các nữ tu tại nhà thờ phát hiện - Ảnh: Vietnamnet

Bên cạnh cháu bé còn có một giỏ đồ gồm bỉm, sữa. Ngay sau đó, cháu bé được đưa vào nhà sưởi ấm, kiểm tra sức khỏe. Lãnh đạo xã Nghi Vạn cho biết, bé gái này được xác định mới sinh chừng 3 ngày, nặng 4kg, sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh.

Hiện tại, cháu bé đang được giao cho các Sơ tạm thời chăm sóc trong thời gian tìm người thân cho cháu.

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