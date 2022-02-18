Bé sơ sinh nặng khoảng 2,8kg bị bỏ rơi trước cổng chùa Trúc Lâm

Xã hội 18/02/2022 13:50

Bé trai sơ sinh nặng 2,8kg bị bỏ rơi trước cổng chùa Trúc Lâm, tỉnh Bình Phước.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 18/2, UBND xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, UBND xã đã có thông báo về việc tìm cha mẹ ruột của 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/2, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi đang khóc trước cổng chùa Trúc Lâm thuộc địa phận thôn 3, xã Nghĩa Trung. Khi người dân phát hiện, cháu bé được cuốn trong chiếc khăn màu vàng, đựng trong thùng giấy carton, bên ngoài là chiếc bọc nilon. Cháu bé cân nặng hơn 2,8kg, sức khỏe ổn định.

Bé sơ sinh nặng khoảng 2,8kg bị bỏ rơi trước cổng chùa Trúc Lâm - Ảnh 1
Cháu bé đang được chăm sóc tốt tại Trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - Ảnh: Công an nhân dân

Ngay sau đó, người dân đã bàn giao cháu bé cho Trạm Y tế xã Nghĩa Trung chăm sóc, nuôi dưỡng. UBND xã Nghĩa Trung cho biết, ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì liên hệ với UBND xã để làm thủ tục nhận con. Sau 7 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận con, UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan đến việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

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