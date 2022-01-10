Qua kiểm tra, cháu bé có sức khỏe bình thường và mới được sinh khoảng 2 - 3 giờ trước đó.

Theo Tri Thức và Cuộc sống đưa tin, ngày 10/1, Trạm y tế xã Tân Thành (H. Bù Đốp, Bình Phước) cho biết, trạm y tế xã đang chăm sóc một bé trai sơ sinh nặng 3,5kg vừa được người dân kịp thời phát hiện tại nghĩa trang ấp Tân Lợi.

Được biết, trước đó, khoảng 17h ngày 9/1, một người dân thuộc xã Tân Thành đi ra thăm mộ người thân tại nghĩa trang ấp Tân Lợi (xã Tân Thành, H. Bù Đốp) thì phát hiện có tiếng trẻ em khóc. Khi đến kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong bọc nilon. Đáng nói, trên người bé trai vẫm mặc một chiếc áo trẻ sơ sinh vẫn còn dính máu. Ngay lập tức, người này đã đưa bé về Trạm y tế xã Tân Thành để được chăm sóc.

Trạm y tế xã Tân Thành đang chăm sóc cháu bé - Ảnh: Trí Thức và Cuộc Sống

Theo nữ hộ sinh Phan Thị Phương Thảo cho biết, qua kiểm tra, cháu bé sức khỏe bình thường. Trên áovẫn còn dính máu do chỉ mới được sinh khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ trước đó. May mắn, có người dân phát hiện kịp thời.

Hiện, sự việc bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại nghĩa trang đã được trình báo chính quyền địa phương. Trạm y tế xã cũng đã có thông báo ai là cha, mẹ cháu bé thì đến Trạm y tế làm các thủ tục, đón bé về chăm sóc.

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