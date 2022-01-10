Bình Phước: Cứu sống bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang, trên áo còn dính vết máu

Xã hội 10/01/2022 14:25

Qua kiểm tra, cháu bé có sức khỏe bình thường và mới được sinh khoảng 2 - 3 giờ trước đó.

Theo Tri Thức và Cuộc sống đưa tin, ngày 10/1, Trạm y tế xã Tân Thành (H. Bù Đốp, Bình Phước) cho biết, trạm y tế xã đang chăm sóc một bé trai sơ sinh nặng 3,5kg vừa được người dân kịp thời phát hiện tại nghĩa trang ấp Tân Lợi.

Được biết, trước đó, khoảng 17h ngày 9/1, một người dân thuộc xã Tân Thành đi ra thăm mộ người thân tại nghĩa trang ấp Tân Lợi (xã Tân Thành, H. Bù Đốp) thì phát hiện có tiếng trẻ em khóc. Khi đến kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong bọc nilon. Đáng nói, trên người bé trai vẫm mặc một chiếc áo trẻ sơ sinh vẫn còn dính máu. Ngay lập tức, người này đã đưa bé về Trạm y tế xã Tân Thành để được chăm sóc.

Bình Phước: Cứu sống bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang, trên áo còn dính vết máu - Ảnh 1
Trạm y tế xã Tân Thành đang chăm sóc cháu bé - Ảnh: Trí Thức và Cuộc Sống

Theo nữ hộ sinh Phan Thị Phương Thảo cho biết, qua kiểm tra, cháu bé sức khỏe bình thường. Trên áovẫn còn dính máu do chỉ mới được sinh khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ trước đó. May mắn, có người dân phát hiện kịp thời.

Hiện, sự việc bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại nghĩa trang đã được trình báo chính quyền địa phương. Trạm y tế xã cũng đã có thông báo ai là cha, mẹ cháu bé thì đến Trạm y tế làm các thủ tục, đón bé về chăm sóc.

Xử phạt từ 20 - 25 triệu đồng đối với cha, mẹ cố ý bỏ rơi con từ đầu năm 2022

Xử phạt từ 20 - 25 triệu đồng đối với cha, mẹ cố ý bỏ rơi con từ đầu năm 2022

Chính phủ mới ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai bị bỏ rơi ở nghĩa trang bé trai bị bỏ rơi bé trai mới sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 44 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số