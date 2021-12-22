Bị nhà xe thu 3 triệu đồng rồi bỏ rơi trên đường về quê, 4 em người dân tộc thiểu số nhận cái kết “ấm lòng”

Xã hội 22/12/2021 09:48

Trên đường về quê ăn tết, 4 em người dân tộc thiểu số không rành tiếng Kinh đã bị nhà xe bỏ lại giữa đường sau khi thu mỗi em 3 triệu đồng.

Vừa qua, người dân thị trấn Thuận Nam bất ngờ phát hiện có 4 trẻ em gái không rành tiếng Kinh có biểu hiện lạc đường trên địa bàn khu phố Nam Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Công an thị trấn Thuận Nam sau đó có mặt và nắm tình hình thì được biết cả 4 em có độ tuổi từ từ 14 đến 20 tuổi là người dân tộc sinh sống tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Bị nhà xe thu 3 triệu đồng rồi bỏ rơi trên đường về quê, 4 em người dân tộc thiểu số nhận cái kết “ấm lòng” - Ảnh 1
Ảnh: Người Thuận Nam

Theo thông tin từ NLĐ, 4 em bắt xe từ TP HCM về Nghệ An thì bị nhà xe bỏ lại giữa đường. Được biết, 4 em đang làm việc cho một nhà may gia công tại TP HCM và xin nghỉ để về quê ăn Tết sớm.

Bị nhà xe thu 3 triệu đồng rồi bỏ rơi trên đường về quê, 4 em người dân tộc thiểu số nhận cái kết “ấm lòng” - Ảnh 2
Ảnh: Người Thuận Nam

Chủ nhà may gia công trả tiền công, hỗ trợ tiền xe cho 4 em về quê. Tuy nhiên, khi đến thị trấn Thuận Nam thì cả 4 em bị nhà xe bỏ lại từ chiều 20/12. Các em cho biết nhà xe đã thu tiền xe 3 triệu đồng mỗi người.

Bị nhà xe thu 3 triệu đồng rồi bỏ rơi trên đường về quê, 4 em người dân tộc thiểu số nhận cái kết “ấm lòng” - Ảnh 3
Ảnh: Người Thuận Nam

Rất may cả 4 em sau đó đã được tỉnh Bình Thuận hỗ trợ chi phí để tiếp tục hành trình. Cơ quan chức năng đã đưa cả 4 em về UBND thị trấn, thực hiện xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, vận động quyên góp được 3,2 triệu đồng hỗ trợ cho 4 em. Công an cũng đã liên hệ nhà xe chạy tuyến Nghệ An – Bình Dương để các em về quê. Trưa 21-12, các em đã lên xe tiếp tục về quê.

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