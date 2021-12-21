Cô gái cướp ngân hàng để thực hiện ước mơ vào showbiz, muốn được như “phim hành động”

Xã hội 21/12/2021 14:40

Để thực hiện ước mơ vào showbiz, cô gái 26 tuổi đã đến ngân hàng cướp. Thậm chí, trong lúc thực hiện hành động, người này còn “diễn” trước camera để giống như trong phim hành động.

Ngày 21/12, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xét xử về tội Cướp tài sản với bị cáo Phùng Thị Thắng, 26 tuổi. Sau khi nghỉ học tại Hà Nội, Thắng vào TPHCM để thực hiện ước mơ hoạt động nghệ thuật. Để có tiền thực hiện ước mơ vào showbiz, bị cáo nảy sinh ý định cướp ngân hàng và đã lên kế hoạch một tháng trước khi thực hiện.

Cô gái cướp ngân hàng để thực hiện ước mơ vào showbiz, muốn được như “phim hành động” - Ảnh 1
Ảnh: VnExpress

Trước đó, sau khi bị bắt, Thắng khai nhận “đi cướp để trả nợ giang hồ”. Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử, cô phủ nhận lời khai này. Quá trình điều tra, Thắng khai do ấp ủ giấc mơ vào showbiz, phải vay tiền giang hồ để đầu tư hình ảnh nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định đi cướp.

Trả lời HĐXX về việc thay đổi lời khai về động cơ phạm tội, bị cáo nói mong muốn vụ án nhanh chóng kết thúc: “Nếu khai đi cướp để thực hiện giấc mơ thì sẽ bị đưa đi giám định tâm thần”. Bị cáo khẳng định mình hoàn toàn bình thường. Thắng cũng giải thích thêm về lý do thực hiện nhiều hành vi trước camera của ngân hàng khi gây án là vì bị ảnh hưởng bởi phim hành động và muốn "tạo ra sự việc ấn tượng".

Cô gái cướp ngân hàng để thực hiện ước mơ vào showbiz, muốn được như “phim hành động” - Ảnh 2
Ảnh cắt từ camera an ninh

Theo cáo trạng được VKS công bố, ngày 8/10/2020, Thắng lên mạng tìm hiểu cách thức chế tạo trái nổ rồi đi mua vật liệu về làm 2 quả nổ giả, sau đó giấu trong tủ gửi đồ tại siêu thị Big C trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú. Trưa 10/10/2020, cô đến siêu thị Big C lấy túi đựng quả nổ và mang theo nhiều bình gas mini, chai xăng... cùng nhiều vật dụng cá nhân bỏ vào túi xách, đón taxi đến siêu thị Aeon Mall. Khi đi ngang qua Phòng giao dịch Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, Thắng thấy vắng người nên quyết định sẽ cướp.

Sau khi hoá trang cô gọi taxi quay lại mục tiêu đã chọn. Lúc này ngân hàng vắng người, chỉ có một nhân viên bảo vệ bên ngoài. Khi vào trong, Thắng đi thẳng đến quầy đặt túi xách mở sẵn, để lộ nhiều bình gas mini, chai xăng, dây đèn nhấp nháy... nói "đây là bom, tất cả giơ tay lên" và yêu cầu nhân viên ngân hàng "bước ra giữa phòng".

Cô gái cướp ngân hàng để thực hiện ước mơ vào showbiz, muốn được như “phim hành động” - Ảnh 3
Thắng lúc bị trinh sát bắt. Ảnh: VnExpress

Cô buộc hai nữ nhân viên bỏ tiền vào trong túi của mình, tổng cộng 2,2 tỷ đồng. Lấy được tiền, Thắng nhanh chóng ra ngoài, rồi dùng dây cột cửa ngân hàng, nhốt mọi người bên trong sau đó nhảy lên chiếc taxi tẩu thoát. Thắng bị công an bắt sau đó tại Vincom Cộng Hòa, quận Tân Bình, cùng toàn bộ tang vật.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thắng mức án 19 năm tù. Thắng nói: “Trước khi đi cướp, bị cáo đã tìm hiểu kỹ mức hình phạt có thể đối diện. Bị cáo biết trước được tương lai, chỉ làm theo giấc mơ”.

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