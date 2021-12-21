TP.HCM lên 2 phương án tổ chức đón năm mới 2022, liệu có chương trình lễ hội chào đón năm mới?

Xã hội 21/12/2021 10:42

UBND TP.HCM mới đây đã lên 2 phương án tổ chức đón năm mới 2022. Trong đó, người dân sẽ có chương trình lễ hội đón năm mới nếu thành phố đạt dịch cấp độ 1 và 2.

Dẫn tin từ NLĐ, ngày 20/12, UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2022 với 2 phương án. Trong đó, nếu dịch tại thành phố đạt cấp 1 và cấp 2, thành phố sẽ tổ chức chương trình đón chào năm mới vào đêm 31/12 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn (từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur), quận 1.

TP.HCM lên 2 phương án tổ chức đón năm mới 2022, liệu có chương trình lễ hội chào đón năm mới? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời tại TP Thủ Đức, quận 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh và huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ sẽ được tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào đêm 31/12/2021 và 1/1/2022. Các tuyến đường trung tâm thành phố sẽ được trang trí ánh sáng nghệ thuật.

Các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2022 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp cũng sẽ được tổ chức. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức các hoạt động thể thao đón chào năm mới 2022.

TP.HCM lên 2 phương án tổ chức đón năm mới 2022, liệu có chương trình lễ hội chào đón năm mới? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong phương án 2, nếu dịch tại thành phố đạt cấp độ 3, 4, các kế hoạch tổ chức sẽ được chủ động giảm quy mô hoặc tạm dừng. Các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch cũng sẽ được điều chỉnh. Các ngành phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra các chương trình, đảm bảo nguyên tắc 5K, khoanh vùng, kiểm soát số lượng người tham dự.

TP.HCM lên 2 phương án tổ chức đón năm mới 2022, liệu có chương trình lễ hội chào đón năm mới? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công an TP HCM có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng thanh niên xung phong chốt chặn không cho phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) để triển khai thi công, tổ chức chương trình đón chào năm mới 2022 và hướng dẫn di chuyển theo lộ trình khác, bắt đầu từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 1/1/2022.

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