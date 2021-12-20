TP.HCM: Hàn gắn tình cảm không thành, cô gái bị bạn trai tưới xăng, châm lửa đốt

Lúc chị N. bỏ đi vào nhà thì đối tượng C. đổ xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa.
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Theo Zingnews đưa tin, ngày 20/12, Công an huyện Hóc Môn đang củng cố hồ sơ, chuyển nghi phạm Nguyễn Lê Anh C. (22 tuổi, ngụ quận 3) cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Theo cảnh sát, đối tượng C. là nghi phạm tạt xăng, phóng hỏa làm một cô gái bị thương nặng.
Được biết, C. khai có quan hệ tình cảm với chị N. (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Tuy nhiên, thời gian gần đây, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn nên cô gái quyết định chia tay. Đến tối 18/12, C. đã mang xăng đến nhà chị N. Sau khi 2 bên nói chuyện nhưng không thể hàn gắn tình cảm được thì lúc chị N. bỏ đi vào nhà, C. đã đổ xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa.
Nhiều người xung quanh phát hiện sự việc nên đã dập lửa đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu. Riêng C. bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo cảnh sát, cô gái bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.