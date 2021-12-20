Cảnh báo: TP.HCM sẽ có chỉ số tia UV gây hại rất cao trong 3 ngày tới

Dự trong ba ngày tới (từ 21 đến 23/12), chỉ số UV cực đại tiềm năng ở miền Bắc và miền Nam đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 20/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại khu vực miền Bắc và miền Trung phổ biến ở mức nguy cơ trung bình. Riêng với khu vực miền Nam mức nguy cơ gây hại cao, riêng TP.HCM đạt mức rất cao. Cụ thể, từ 11h đến 13h ngày 20/12, các thành phố có chỉ số UV đạt mức nguy cơ gây hại cao gồm: Hội An (Quảng Nam) là 5.3, Nha Trang (Khánh Hòa) 7.1, TP.HCM 7.6, Cần Thơ 7.3, Cà Mau 5.1.

Dự trong ba ngày tới (từ 21 đến 23/12), chỉ số UV cực đại tiềm năng ở miền Bắc và miền Nam đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung chỉ số UV cực đại ở mức cao trong hai ngày 21 và 22/12 rồi giảm xuống mức nguy cơ gây hại trung bình trong ngày 23/12. Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định, từ 3-5 là trung bình, từ 6-7 là cao, từ 8-10 là rất cao. Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng da ở người nếu cơ thể tiếp xúc trực tiếp liên tục trong 25 phút. Chỉ số từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, gây nguy cơ làm tổn thương da, bỏng mắt nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ.

Người dân ra đường cần chú ý che chắn kỹ để tránh tác động của tia cực tím - Ảnh: VTV Việc tiếp xúc quá lâu với tia UV sẽ gây tổn thương và có nguy cơ dẫn đến ung thư da. Tia UV gây đứt gãy các liên kết giữa các phân tử, góp phần làm đột biến cấu trúc DNA và RNA trong nhân tế bào, đây là nguyên nhân chính gây ung thư các dạng như u hắc tố, ung thư liên bào đáy, u tế bào vảy, u tuyến bã... Tiếp xúc với bức xạ cực tím còn gây ra ức chế hệ thống miễn dịch. Các nhà khoa học tin rằng việc cháy nắng có thể làm thay đổi sự phân bố và chức năng của các tế bào bạch cầu suốt đến 24 giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại lâu dài sẽ gây hại nhiều hơn đến hệ thống miễn dịch của con người. Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời nắng cần trang bị đồ dùng chống nắng như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính…; luôn đảm bảo đủ nước uống cho cơ thể.

Hồ Chí Minh và Cà Mau là hai địa phương có chỉ số UV 'đáng báo động', cần làm gì để bảo vệ sức khoẻ? Vào ngày 13/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Song, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức cao và Cà Mau đạt mức rất cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-tphcm-se-co-chi-so-tia-uv-gay-hai-rat-cao-trong-3-ngay-toi-442342.html