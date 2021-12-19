Mẹ trẻ suýt 'ôm hận' khi tự chữa viêm da cho con nhỏ tại nhà, bác sĩ đưa ra khuyến cáo!

Thời điểm vào viện, bệnh nhi có tình trạng suy hô hấp nặng không đáp ứng với thở oxy nên được các bác sĩ cấp cứu đặt ống nội khí quản, thở máy.

Theo VTV đưa tin, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp bé sơ sinh bị ngộ độc, suy đa tạng do uống thuốc nam điều trị viêm da. Được biết, trước đó, bệnh nhi H.N.H ( 13 ngày tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện với chẩn đoán viêm phổi. Thời điểm vào viện, bệnh nhi có tình trạng suy hô hấp nặng không đáp ứng với thở oxy nên được các bác sĩ cấp cứu đặt ống nội khí quản, thở máy. Qua các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả cho thấy, bệnh nhi có tình trạng suy gan, thận nặng, kèm theo tình trạng suy tim rất nặng, rối loạn đông máu nặng nề, toan chuyển hóa nặng, nước tiểu gần như không có, xuất huyết nhiều vị trí trên da.

Hình ảnh trên phim chụp X-quang phổi cũng cho thấy rất nhiều tổn thương. Các kết quả xét nghiệm hoàn toàn không tương xứng với chẩn đoán viêm phổi ban đầu. Sau đó, bác sĩ tiến hành khai thác lại các yếu tố tiền sử bệnh từ phía gia đình, được biết, cách 4 ngày trước khi vào viện, bệnh nhi có dấu hiệu bị viêm da nên gia đình đi cắt thuốc nam về cho uống 2 ngày. Tuy nhiên, tình trạng viêm da của bệnh nhi không những không cải thiện mà còn xuất hiện các triệu chứng nặng hơn. Loại thuốc mà gia đình dùng để cho bệnh nhi uống - Ảnh: VTV Nói về trường hợp trên, BSCKI. Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Khoa Nhi sơ sinh cho biết: Khi đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy đa tạng của bệnh nhi là do thuốc nam, các bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhi thở máy, đặt catheter trung tâm, đặt huyết áp động mạch xâm lấn, bù dịch liên tục, điều chỉnh rối loạn toan máu, rối loạn đông máu, bảo vệ tế bào gan, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn. Đồng thời, tiếp tục duy trì lợi tiểu, cho bệnh nhi sử dụng thuốc vận mạch kết hợp kháng sinh.

Sau 6 giờ điều trị tích cực, bệnh nhi đã bắt đầu có nước tiểu trở lại. 2 ngày sau, chức năng gan, thận của bệnh nhi đã cải thiện, chức năng tim ổn định. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi được rút ống nội khí quản, hết tình trạng suy đa tạng. Theo dõi và điều trị tiếp đến ngày thứ 9, sức khỏe của bệnh nhi hoàn toàn ổn định. Bệnh nhi trên không phải là trường hợp đầu tiên bị ngộ độc do uống thuốc nam tại bệnh viện. Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ ngộ độc rất nặng do sử dụng thuốc nam, thuốc cam và đặc biệt ngộ độc do sử dụng sái thuốc phiện mà theo kinh nghiện dân gian để làm sạch đường tiêu hoá. Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo: Phụ huynh tuyệt đối không nên tùy tiện cho con sử dụng các phương thuốc dân gian không rõ nguồn gốc mà nên đưa con đến ngay các cơ sở y tế khi con có dấu hiệu bị bệnh để được thăm khám, điều trị đúng cách.

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