Mẹ trẻ suýt 'ôm hận' khi tự chữa viêm da cho con nhỏ tại nhà, bác sĩ đưa ra khuyến cáo!

Xã hội 19/12/2021 10:23

Thời điểm vào viện, bệnh nhi có tình trạng suy hô hấp nặng không đáp ứng với thở oxy nên được các bác sĩ cấp cứu đặt ống nội khí quản, thở máy.

Theo VTV đưa tin, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp bé sơ sinh bị ngộ độc, suy đa tạng do uống thuốc nam điều trị viêm da. Được biết, trước đó, bệnh nhi H.N.H ( 13 ngày tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện với chẩn đoán viêm phổi.

Thời điểm vào viện, bệnh nhi có tình trạng suy hô hấp nặng không đáp ứng với thở oxy nên được các bác sĩ cấp cứu đặt ống nội khí quản, thở máy. Qua các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả cho thấy, bệnh nhi có tình trạng suy gan, thận nặng, kèm theo tình trạng suy tim rất nặng, rối loạn đông máu nặng nề, toan chuyển hóa nặng, nước tiểu gần như không có, xuất huyết nhiều vị trí trên da.

Hình ảnh trên phim chụp X-quang phổi cũng cho thấy rất nhiều tổn thương. Các kết quả xét nghiệm hoàn toàn không tương xứng với chẩn đoán viêm phổi ban đầu. Sau đó, bác sĩ tiến hành khai thác lại các yếu tố tiền sử bệnh từ phía gia đình, được biết, cách 4 ngày trước khi vào viện, bệnh nhi có dấu hiệu bị viêm da nên gia đình đi cắt thuốc nam về cho uống 2 ngày. Tuy nhiên, tình trạng viêm da của bệnh nhi không những không cải thiện mà còn xuất hiện các triệu chứng nặng hơn.

Mẹ trẻ suýt 'ôm hận' khi tự chữa viêm da cho con nhỏ tại nhà, bác sĩ đưa ra khuyến cáo! - Ảnh 1
Loại thuốc mà gia đình dùng để cho bệnh nhi uống - Ảnh: VTV

Nói về trường hợp trên, BSCKI. Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Khoa Nhi sơ sinh cho biết: Khi đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy đa tạng của bệnh nhi là do thuốc nam, các bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhi thở máy, đặt catheter trung tâm, đặt huyết áp động mạch xâm lấn, bù dịch liên tục, điều chỉnh rối loạn toan máu, rối loạn đông máu, bảo vệ tế bào gan, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn. Đồng thời, tiếp tục duy trì lợi tiểu, cho bệnh nhi sử dụng thuốc vận mạch kết hợp kháng sinh.

Sau 6 giờ điều trị tích cực, bệnh nhi đã bắt đầu có nước tiểu trở lại. 2 ngày sau, chức năng gan, thận của bệnh nhi đã cải thiện, chức năng tim ổn định. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi được rút ống nội khí quản, hết tình trạng suy đa tạng. Theo dõi và điều trị tiếp đến ngày thứ 9, sức khỏe của bệnh nhi hoàn toàn ổn định.

Bệnh nhi trên không phải là trường hợp đầu tiên bị ngộ độc do uống thuốc nam tại bệnh viện. Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ ngộ độc rất nặng do sử dụng thuốc nam, thuốc cam và đặc biệt ngộ độc do sử dụng sái thuốc phiện mà theo kinh nghiện dân gian để làm sạch đường tiêu hoá.

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo: Phụ huynh tuyệt đối không nên tùy tiện cho con sử dụng các phương thuốc dân gian không rõ nguồn gốc mà nên đưa con đến ngay các cơ sở y tế khi con có dấu hiệu bị bệnh để được thăm khám, điều trị đúng cách.

Hút mỡ bụng tại viện thẩm mỹ, người phụ nữ 50 tuổi tử vong do bị sốc nhiễm trùng, viêm hoại tử sâu thành bụng

Hút mỡ bụng tại viện thẩm mỹ, người phụ nữ 50 tuổi tử vong do bị sốc nhiễm trùng, viêm hoại tử sâu thành bụng

Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bà T. tử vong do nhiễm trùng, viêm hoại tử sâu thành bụng sau 3 ngày hút mỡ bụng.

Xem thêm
Từ khóa:   điều trị viêm da cho con tại nhà điều trị viêm da cho con uống thuốc nam điều trị viêm da cho trẻ nhỏ uống thuốc nam điều trị bệnh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số