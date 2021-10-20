Hút mỡ bụng tại viện thẩm mỹ, người phụ nữ 50 tuổi tử vong do bị sốc nhiễm trùng, viêm hoại tử sâu thành bụng

Xã hội 20/10/2021 08:13

Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bà T. tử vong do nhiễm trùng, viêm hoại tử sâu thành bụng sau 3 ngày hút mỡ bụng.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 19/10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nữ bệnh nhân N.T.N.T. (50 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đã không qua khỏi sau khi được chuyển vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, mạch nhanh, huyết áp thấp. Được biết, trước đó bà T. đã thực hiện hút mỡ bụng tại một bệnh viện thẩm mỹ ở quận Bình Tân. 

Theo trình bày của người nhà, ngày 16/10, bà T. đến một bệnh viện thẩm mỹ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) hút mỡ bụng. Tối cùng ngày, sau thủ thuật, phía bệnh viện thông báo với gia đình là "không vấn đề gì", ở lại để theo dõi thêm. Tuy nhiên đến sáng 17/10, gia đình không gọi điện lại được, chồng bà T. đã tìm đến bệnh viện phát hiện vợ đang có dấu hiệu nguy kịch nên yêu cầu chuyển viện.

Hút mỡ bụng tại viện thẩm mỹ, người phụ nữ 50 tuổi tử vong do bị sốc nhiễm trùng, viêm hoại tử sâu thành bụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều cùng ngày, bà T. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong vào tối 18/10. Một người trong gia đình bà T. cho biết: "Dự kiến sau hút mỡ bụng sẽ nâng ngực, nhưng không ngờ mới chỉ hút mỡ bụng đã xảy ra câu chuyện đau lòng này. Bệnh viện này có cử 2 nhân viên đến thăm hỏi lúc gia đình tổ chức tang lễ".

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi nhập viện, bà T. nhanh chóng chuyển sang trạng thái lơ mơ, bóp bóng qua nội khí quản, huyết áp tụt thấp và dùng vận mạch.

Dù nỗ lực hồi sức, tối cùng ngày bệnh nhân tử vong với chẩn đoán bị sốc nhiễm trùng, viêm cân mạc hoại tử (viêm hoại tử sâu thành bụng), hút mỡ bụng ngày thứ 3.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã nắm vụ việc, đang làm việc với bệnh viện thẩm mỹ và chờ kết quả từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

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