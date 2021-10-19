Thông tin SỐC về đại dịch COVID-19: Nam giới bị HÓI ĐẦU mắc COVID-19 có nguy cơ chuyển nặng hoặc tử vong cao hơn nữ giới

Xã hội 19/10/2021 19:47

Trong đại dịch Covid-19 các nhà nghiên cứu phát hiện nam giới bị hói đầu mắc Covid-19 có tỉ lệ bệnh nặng và tử vong cao hơn rất nhiều so với nữ. Điều này đặt ra giả thuyết rằng, liệu vai trò của androgen trong nhiễm Covid-19, thuốc kháng androgen có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19 hay không?

Tại Hội nghị Khoa học trực tuyến chuyên ngành da liễu trong giai đoạn bình thường mới do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tổ chức ngày 19/10, một thông tin khiến nhiều nam giới "quan tâm" đặc biệt chính là khả năng nhiễm chuyển nặng và tử vong khi mắc COVID-19..

Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, theo BS CK2 Trần Kim Phượng (Bệnh viện Da Liễu TP.HCM), qua nghiên cứu, theo dõi gần 48.000 bệnh nhân sau khi mắc Covid-19 cho thấy khoảng 80% bệnh nhân trên có từ 1 đến nhiều triệu chứng kéo dài. Trong đó, có 5 triệu chứng phổ biến nhất là mệt mỏi, đau đầu, rối loạn chú ý và rụng tóc.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Chu kỳ phát triển của tóc có 3 giai đoạn chính gồm: anagen, catagen và telogen. Trong đó, anagen là giai đoạn tăng trưởng, các tế bào phân bào liên tục nên tóc sẽ dài ra. Giai đoạn này kéo dài từ 2 đến 6 năm, chiếm số lượng khoảng 90 đến 95% sợi tóc. Giai đoạn catagen chiếm tỉ lệ khoảng 2% số lượng tóc và chỉ kéo dài 2 đến 3 tuần. Đây là giai đoạn chuyển tiếp, các nang tóc co lại, tách khỏi nhú bì, thiếu máu nuôi, nhưng tóc vẫn chưa rụng. Đến giai đoạn telogen thì tóc bắt đầu thiếu chất dinh dưỡng và bắt đầu rụng. Giai đoạn này kéo dài từ 2 đến 3 tháng, chiếm tỉ lệ từ 10 đến 15% các sợi tóc. 

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Ảnh minh họa tại Hội nghị - Ảnh: Người Lao Động

Bác sĩ Phượng cho hay bất kỳ một yếu tố nào tác động vào quá trình phát triển của nang tóc đều làm cho giai đoạn anagen ngắn lại, kéo dài giai đoạn telogen nên gây ra tình trạng rụng tóc. Có 4 loại rụng tóc anagen thường gặp gồm: hóa trị gây độc tế bào, khởi phát rụng tóc nhanh, hầu như da đầu không thấy nang tóc; rụng tóc androgen; rụng tóc từng vùng; rụng tóc telogen.

Trong đó, loại rụng tóc androgen (nội tiết tố) là do gen quyết định và tương tác do nhiều yếu tố. Trong đại dịch Covid-19 các nhà nghiên cứu phát hiện nam giới bị hói đầu mắc Covid-19 có tỉ lệ bệnh nặng và tử vong cao hơn rất nhiều so với nữ. Điều này đặt ra giả thuyết rằng, liệu vai trò của androgen trong nhiễm Covid-19, thuốc kháng androgen có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19 hay không? Tuy nhiên giả thuyết này không giải thích được vì những người lớn tuổi, tình trạng androgen giảm đi rất nhiều.

Đối với rụng tóc telogen, theo bác sĩ Phượng, đây là loại rụng tóc ở những bệnh nhân sau khi mắc Covid-19. Loại rụng tóc này là do stress, chấn thương, dinh dưỡng… Rụng tóc telogen được miêu tả là rụng tóc lan tỏa, không có sẹo, do rút ngắn giai đoạn androgen, bệnh tự giới hạn, thường diễn biến cấp tính dưới 6 tháng.

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Từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2.027 ca mắc Covid-19.

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