Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng đã tung bằng chứng ghi âm, xác nhận là bà không hề vu khống việc hành hung. Còn mức độ thế nào là cảm nhận của mỗi người, nhưng bà đã sợ hãi khi 5 người đàn ông liền lúc áp đảo và dùng những lời lẽ không hay với bà.

Như đã thông báo tối qua, chiều nay 19/10, bà Phương Hằng đã trở lại livestream để làm rõ vụ việc cáo buộc 5 vị luật sư phía ông Võ Hoàng Yên có hành vi hành hung mình tại cơ quan công an. Thông báo tối qua của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình Trong livestream nữ CEO khẳng định, bản thân không đơm đặt hay bịa chuyện. Bà Hằng bức xúc nói: "Tôi không bao giờ nói thêm, nói bớt. Tôi là nạn nhân... Cùng một lúc 5 người mặc dù chưa đánh tôi nhưng đã áp đảo tinh thần tôi, uy hiếp tinh thần tôi. Đó không gọi là hành hung sao quý vị? Hay đánh tôi đổ máu mới gọi là hành hung?".

Đáng chú ý, nữ đại gia còn tiết lộ thêm khi sự việc xảy ra, trong phòng không có camera. Ngoài ra ông Dũng cũng đã rời đi trước đó chứ không có mặt tại phòng như phía luật sư cho hay. Bà Phương Hằng nhấn mạnh: "Anh Dũng không có mặt trong phòng. Thậm chí điều tra viên yêu cầu luật sư ra ngoài vì đã sỉ vô mặt tôi. Vậy thưa quý vị, có hành hung ở đây không?". Bà Phương Hằng trong buổi livestream chiều nay - Ảnh chụp màn hình Cũng trong buổi phát trực tiếp, nữ đại gia đã tung bằng chứng ghi âm. Trong đó một người được bà Hằng gọi là anh H., theo như nữ đại gia thì đây là điều tra viên. Cụ thể, người này đã xác nhận sự việc rằng trong biên bản trước đó bà Phương Hằng chỉ nói rằng bên phía ông Yên và luật sư có đến trước mặt, gây gổ và chỉ trỏ tay chân gây sức ép lên bà. Tuy nhiên về phía bà Phương Hằng lại khẳng định có xảy ra việc hành hung.

Nói về đoạn ghi âm, nữ CEO cho hay: "Đây là bảo bối để tôi tự vệ cho bản thân tôi". Ngoài ra, vợ ông Dũng "lò vôi" cũng khẳng định sẽ gửi lên Bộ Công an nếu như phía luật sư ép bà tội vu khống. Một lần nữa nữ đại gia khẳng định bà là nạn nhân, chỉ là một công dân bình thường. Buổi livestream đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Mặc dù đoạn ghi âm được nữ đại gia tung ra vẫn chưa được xác thực rõ ràng và những phát ngôn trong buổi phát trực tiếp chỉ mới là ý kiến cá nhân, song MXH đang xôn xao hết sức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ceo-dai-nam-tung-doan-ghi-am-bao-boi-lam-bang-chung-vu-hanh-hung-tiet-lo-nhieu-diem-gay-soc-tai-buoi-lam-viec-chua-tung-duoc-cong-bo-431893.html