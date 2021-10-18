Thông tin nóng vụ bà Phương Hằng tố bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung: Công an TP.HCM yêu cầu báo cáo toàn bộ quá trình làm việc

Xã hội 18/10/2021 13:34

Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố bị hành hung.

Trong buổi livestream vào tối ngày 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) cho biết ngày 16/10 đã đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vụ kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Khi ấy, ông Yên đi cùng 4 luật sư (2 nam, 2 nữ). Tại đây, nữ đại gia cho biết đã bị nhóm người này hành hung.

Bà Hằng cũng tiết lộ 1 cán bộ công an tới và phải gọi điện “cầu cứu” thêm vài cán bộ khác đến để giữ gìn trật tự. Trong livestream, bà Phương Hằng đã yêu cầu trích xuất camera an ninh để làm rõ sự việc.

Liên quan tới vụ việc, Thanh Niên thông tin, sáng 18/10, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM khẳng định không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị "hành hung" tại phòng làm việc của Công an TP.HCM như bà Hằng nói trong buổi livestream gây xôn xao dư luận.

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Bà chủ Đại Nam trong buổi phát trực tiếp tối 17/10 - Ảnh chụp màn hình

Luật sư phía ông Võ Hoàng Yên, luật sư này khẳng định không có việc bà Hằng bị hành hung như nội dung bà nói trên livestream. Buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ 30 sáng đến khoảng 13 - 14 giờ chiều thì kết thúc.

“Làm sao có chuyện vô lý, hành hung người khác ngay tại phòng làm việc của công an được. Ai dám làm vậy”, luật sư phía ông Võ Hoàng Yên cho biết.

Đến trưa nay, Pháp luật và Bạn đọc thông tin thêm về vụ việc, cụ thể, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, ngụ quận 3, TP.HCM) tố cáo ông Võ Hoàng Yên (hay còn gọi là “thần y” Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) hành hung ngay tại trụ sở Công an TP.HCM.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

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