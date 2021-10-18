Bà Phương Hằng thông báo, chiều mai lúc 14h sẽ có buổi phát trực tiếp với chủ đề: "Làm rõ vấn đề hành hung ở cơ quan công an".

Trong buổi livestream vào tối ngày 17/10, bà Phương Hằng cho biết hôm trước (ngày 16/10) đã đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vụ kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Khi ấy, ông Yên đi cùng 4 luật sư (2 nam, 2 nữ). Tại đây, nữ đại gia cho biết đã bị nhóm người này hành hung. "Một mình tôi đi với 1 luật sư còn nó (ông Võ Hoàng Yên) đi với 4 luật sư là 5 người, hành hung tôi tại Công an TP.HCM, tôi đề nghị trích xuất camera. Lúc đó chỉ có 1 đồng chí công an thôi, đồng chí này còn gọi người đến giúp, nó hành hung tôi trong phòng kín" - bà Hằng bức xúc kể lại.

Nữ đại gia trong buổi livestream vào hôm 17/10 - Ảnh chụp màn hình Bà Hằng nói trong livestream rằng, toàn bộ vụ việc được camera trong phòng ghi lại. Nữ đại gia nói sẽ gửi đơn yêu cầu Công an TP.HCM trích xuất camera hình ảnh trên và gửi đơn đến Bộ Công an, các cấp lãnh đạo để làm sáng tỏ vụ này. Đến tối nay, ngày 18/10, trên trang cá nhân của nữ thư ký của bà chủ Đại Nam đã có thông báo livestream nóng vào trưa mai 19/10 để tiếp tục trần tình về vụ việc kể trên.

Thông báo của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nữ đại gia thông báo, chiều mai lúc 14h sẽ có buổi phát trực tiếp với chủ đề: "Làm rõ vấn đề hành hung ở cơ quan công an". Liên quan tới vụ việc, tối ngày 18/10, Tuổi Trẻ thông tin, Công an TP.HCM đã nhận đơn của luật sư Lê Thành Kính đề nghị xử lý vụ việc liên quan buổi làm việc tại Phòng cảnh sát hình sự hôm 16/10. Theo đó, ông Kính đề nghị công an xác minh, xử lý việc bà Nguyễn Phương Hằng vu khống ông. Trong đơn, ông Kính cho biết ngày 16/10/2021, ông và các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Võ Hoàng Yên đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM làm việc theo yêu cầu của cơ quan này, thời gian từ 8h30 đến 14h30. Nội dung làm việc liên quan đến yêu cầu đối chất giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên theo nội dung đơn tố cáo của bà Hằng. Bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hằng. Tại buổi làm việc, các luật sư tuân thủ toàn bộ các yêu cầu của cơ quan điều tra và thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của luật sư theo quy định của pháp luật khi tham gia tố tụng với vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tố cáo. Trong quá trình đối chất, bà Hằng có những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ ông Võ Hoàng Yên. Vì thế, ông Kính và các luật sư có ý kiến và yêu cầu điều tra viên phụ trách vụ án tạm ngưng buổi làm việc và yêu cầu bà Hằng chấm dứt việc chửi bới, xúc phạm trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra. Sự việc có sự chứng kiến của ông Huỳnh Uy Dũng - chồng của bà Hằng. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

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