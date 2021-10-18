Lâm Đồng: Trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong đầu tiên, có tiền sử nhiều bệnh nền

Xã hội 18/10/2021 10:03

Bệnh nhân có tiền sử mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, liệt tứ chi nhiều năm nay.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 18/10, ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân tử vong đầu tiên được xác định nhiễm Covid-19 là bà V.T.H (mã số bệnh nhân: BN-842.782, 76 tuổi, tuổi thật là 83) ngụ tại địa chỉ 36 Vạn Thành, Phường 5, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Bệnh nhân có tiền sử mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, liệt tứ chi nhiều năm nay.

Trước đó, ngày 10/10/2021, bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19, chuyển Bệnh viện Nhi Lâm Đồng điều trị. Từ ngày 10/10 đến ngày 17/10, bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế.

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Sàng lọc lấy mẫu xét nghiêm Covid-19 liên quan đến chùm ca nhiễm tại phường 5, TP. Đà Lạt. - Ảnh: Người Lao động

Tuy nhiên, đến sáng 17/10, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đột ngột tiến triển nặng, dù đã được cấp cứu, điều trị tích cực kịp thời nhưng do tiền sử bệnh nhân có nhiều bệnh nền nặng, lớn tuổi, nên đến chiều 17/10 bệnh nhân đã tử vong.

Trong 24 giờ qua tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới tại huyện Đức Trọng, toàn tỉnh Lâm Đồng có 452 trường hợp, ra viện 283 trường hợp và tử vong 1.

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