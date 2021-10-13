Hồ Chí Minh và Cà Mau là hai địa phương có chỉ số UV 'đáng báo động', cần làm gì để bảo vệ sức khoẻ?

Vào ngày 13/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Song, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức cao và Cà Mau đạt mức rất cao.

Theo chia sẻ thông tin từ Thông tấn Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông báo chỉ số tia cực tím đạt mức cực đại trong ngày 13/10 ở các thành phố: Hạ Long (Quảng Ninh) ở mức 2.7; Hải Phòng ở mức 2.8; Hà Nội ở mức 4.8; Huế (Thừa Thiên - Huế) ở mức 2.6, Hội An (Quảng Nam) ở mức 2.9 và Đà Nẵng ở mức 2.5; Nha Trang (Khánh Hòa) ở mức 4.3. Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 6.3; Cần Thơ ở mức 3.2 và Cà Mau (Cà Mau) ở mức 9.0. Từ ngày 14/10 đến ngày 16/10, chỉ số UV cực đại ở các thành phố khu vực miền Bắc gồm: Hạ Long (Quảng Ninh), Hải Phòng đều có nguy cơ gây hại trung bình, Hà Nội có nguy cơ gây hại dưới trung bình. Riêng Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 14/10 có nguy cơ gây hại cao.

Tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, ngày 14/10, Đà Nẵng có nguy cơ gây hại trung bình, các thành phố khác đều có nguy cơ gây hại cao. Ngày 15/10, Huế (Thừa Thiên - Huế) có nguy cơ gây hại trung bình, các thành phố còn lại đều có nguy cơ gây hại cao. Ngày 16/10, Huế (Thừa Thiên - Huế), Đà Nẵng có nguy cơ gây hại dưới trung bình, Hội An (Quảng Nam) có nguy cơ gây hại trung bình và Nha Trang (Khánh Hòa) có nguy cơ gây hại cao.

Tai các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, ngày 14 và 15/10, tia UV đều có nguy cơ gây hại cao và rất cao, ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14/10 có nguy cơ gây hại trung bình. Ngày 16/10, các tỉnh, thành phố đều có nguy cơ gây hại trung bình. Một số biện pháp ngăn chặn tác hại của tia UV là người dân nên áp dụng như mặc những đồ màu tối và dày, đeo kính mắt khi đi ra ngoài nắng. Ngoài ra, người dân có thể dùng những loại kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên để ngăn chặn 2 loại tia UVA và UVB. Ngoài ra, để bảo vệ sức khoẻ và tránh mất sức vì nắng nóng, mọi người cần có một chế độ ăn hợp lý nhằm tăng cường các vitamin và khoáng chất từ hoa quả, kiểm soát chế độ sinh hoạt, tập luyện thể dục đều đặn, nghỉ ngơi đúng giờ, tránh thức khuya, căng thẳng...

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