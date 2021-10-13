Dở khóc dở cười với ông bố nằm sải lai giữa đường, tuyệt vọng vì con làm sai... bài toán

Người đàn ông này nằm dài ngay ra đường khiến các phương tiện đi qua phải né tránh và gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Sau khi cảnh sát hỏi chuyện, ông ta liền nức nở khóc vì dạy con gái làm toán.
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Tại Trung Quốc vừa qua, một người đàn ông trung niên bất ngờ nằm bất động giữa đường xe cộ đông đúc trước sự chứng kiến của bao người. Cụ thể là người đàn ông này nằm sải lai ra đường, không có bất cứ phản ứng gì khiến cho các phương tiện đi qua phải né tránh, thạm chí là gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Sau khi nhận được tin từ người dân trình báo, cảnh sát giao thông lập tức đến hiện trường xử lý và phát hiện người này không hề bất tỉnh. Khi được hỏi chuyện, ông ta liền khóc nức nở, than vãn, bộc bạch về sự bất lực của mình khi dạy con gái làm toán.
Người đàn ông tâm sự: "Tôi thật sự không thể dạy được con gái mình. Tôi chỉ muốn bị giam giữ bằng cách nằm ở đây! Tôi không muốn về nhà nữa". Sau khi nghe lời nói của người này, cảnh sát dở khóc dở cười, không biết phải khuyên nhủ thế nào. Được biết, khi tính bài toán 800 trừ 700, con gái đã trả lời kết quả là 900. Ông bố dạy thế nào thì con cũng không hiểu. Vậy nên, ông bố bất lực đến tuyệt vọng và giận dỗi bỏ ra đường nằm.
Sau khi được cảnh sát khuyên giải và an ủi, người đàn ông mới chịu đứng dậy, thút thít trở về nhà. Nhưng ông ta có về nhà thật hay không thì không ai rõ. Cảnh sát cho biết trong trường hợp này, họ cũng bối rối không biết phải xử phạt ông ta như thế nào cho đúng.
Việc dạy con học là một trong những thử thách vô cùng lớn đối với nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là với những đứa trẻ đang học tiểu học.