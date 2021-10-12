Tại Khánh Hoà, một bé gái sơ sinh bị người thân bỏ rơi khi vừa tròn 9 ngày tuổi khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa và thương cảm.
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Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, chị Loan (32 tuổi, sống tại Khánh Hoà) kể lại vào ngày 15/8, chị Loan nhìn thấy một chiếc giỏ màu đỏ bị bỏ bên lề đường, bên trong là một em bé sơ sinh nằm ngủ rất ngoan ngoãn. Ngay lập tức, chị Loan đã báo chính quyền xã nhưng đến hơn 1 tuần sau vẫn không có ai tới nhận bé.
Sau nhiều ngày không thấy mẹ của đứa trẻ tới nhận, chị Loan vì thương bé gái vừa chào đời đã không có người thân bên cạnh. Vậy nên, chị quyết định sẽ nhận nuôi và cho con một mái ấm vui vẻ và hạnh phúc. Chị Loan bộc bạch: "Mình là mẹ đơn thân đã 11 năm nay. Nhà chỉ có 2 mẹ con nên giờ có thêm em bé vui lắm. Mình đặt con là An Nhiên, biệt danh Xoài vì mình nhặt con ngay dưới vườn xoài. Mong cho con một đời an lành, bình yên".
Tại thời điểm phát hiện, bé được quấn chăn, đặt trong giỏ, bên cạnh của cháu bé chỉ để lại 1 bình sữa, 1 chiếc khăn cùng mảnh giấy vỏn vẹn 3 chữ: "Sinh ngày 6/8". Điều này làm không ít người cảm thấy xót xa.
Song, bé đã gặp được người tốt là chị Loan, dù xa lạ không quen biết nhưng vì tình thương mà chị vẫn quyết định chăm sóc và bảo vệ cho bé. Quả thực tháng đầu tiên nuôi bé Xoài rất khó khăn với chị Loan vì cô bé thèm sữa mẹ nên khóc rất nhiều. Thậm chí, chị Loan thức trắng nhiều đêm để dỗ dành và cho bé uống sữa ngoài.
Hiện tại, khi ra tháng bé bắt đầu vào nếp, ăn ngủ ngoan khiến chị Loan nhàn hơn rất nhiều: "Thực sự mình thương con lắm, bé quen hơi mẹ rồi nên chỉ cần bế là con nín khóc ngay, đáng yêu làm sao". Để trang trải cuộc sống hàng ngày, bà mẹ 2 con bán hàng túc tắc để có thêm thu nhập. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng chị Loan luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho các con. Tấm lòng của bà mẹ trẻ khiến ai cũng xúc động, gửi lời cảm ơn và mong chị Loan sẽ yêu thương và nuôi nấng bé nên người.