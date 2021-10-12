Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, chị Loan (32 tuổi, sống tại Khánh Hoà) kể lại vào ngày 15/8, chị Loan nhìn thấy một chiếc giỏ màu đỏ bị bỏ bên lề đường, bên trong là một em bé sơ sinh nằm ngủ rất ngoan ngoãn. Ngay lập tức, chị Loan đã báo chính quyền xã nhưng đến hơn 1 tuần sau vẫn không có ai tới nhận bé.

Sau nhiều ngày không thấy mẹ của đứa trẻ tới nhận, chị Loan vì thương bé gái vừa chào đời đã không có người thân bên cạnh. Vậy nên, chị quyết định sẽ nhận nuôi và cho con một mái ấm vui vẻ và hạnh phúc. Chị Loan bộc bạch: "Mình là mẹ đơn thân đã 11 năm nay. Nhà chỉ có 2 mẹ con nên giờ có thêm em bé vui lắm. Mình đặt con là An Nhiên, biệt danh Xoài vì mình nhặt con ngay dưới vườn xoài. Mong cho con một đời an lành, bình yên".