Dustin Phúc Nguyễn chia sẻ về hành trình kết nối khi được là chính mình  

Theo lời dẫn, trong khi những người dị tính có thể dễ dàng tìm kiếm đối tượng hẹn hò và các mối quan hệ trong xã hội, cộng đồng LGBT+ + phải đối mặt với những thách thức đặc biệt trong việc gặp gỡ người mới và tạo những kết nối mới có ý nghĩa.

Linh Ngô, đại diện Trung tâm ICS, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân rằng trước đây, cô thường cảm thấy việc tìm kiếm những người bạn mới ngoài đời thực là một thử thách.

Việc sử dụng các nền tảng hẹn hò trực tuyến đang trở nên ngày càng phổ biến trong việc tìm kiếm và gặp gỡ người mới, vốn là nhu cầu cơ bản của con người. Hẹn hò trực tuyến đặc biệt trở nên hữu dụng cho các thành viên thuộc cộng đồng LGBT+ nhờ cung cấp không gian thoải mái và an toàn để họ cởi mở bày tỏ hơn.

“Bản thân Linh may mắn được làm việc trong một môi trường cực kì thân thiện và gia đình cũng rất hỗ trợ mình. Tuy nhiên không phải thành viên LGBT+ nào cũng có được những trải nghiệm như thế. Linh nghĩ sẽ hiếm ai sẵn sàng, đủ can đảm bắt chuyện với người mới mà họ cảm thấy muốn làm bạn, kết bạn mà thoải mái thể hiện mình là một người đồng tính”, Linh cho biết thêm.

Linh Ngô - Đại diện trung tâm ICS

Được lựa chọn giới tính và ưu tiên sở thích trong phần cài đặt hồ sơ giúp những người LGBT+ hẹn hò trực tuyến tìm thấy đối tượng phù hợp nhanh hơn. “Trước đây, mọi người sẽ tìm đến nhau ở những khu, con đường hoặc địa điểm chỉ dành cho người đồng tính thôi” - Eric Phạm, một diễn giả khách mời chia sẻ. “Giờ đây, hẹn hò trực tuyến giúp mình biết được thông tin về đối tượng hẹn hò trước và có thể quyết định gặp người ta hoặc bắt đầu một câu chuyện. Mình thấy ứng dụng hẹn hò trực tuyến giúp bọn mình dễ thở hơn trong việc tìm kiếm người có thể có tiềm năng làm bạn đời hoặc hẹn hò của mình”.

Bên cạnh đó, nền tảng hẹn hò trực tuyến còn có thể giúp các thành viên khám phá con người thật bên trong họ. Gió Lạ chia sẻ rằng, "Trước đây mình chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm các đối tượng đồng giới cho đến khi quyết định mở rộng các đối tượng mục tiêu. Từ đó, mình đã tìm thấy Duyên".

Tương hợp với nhau chỉ là sự khởi đầu. Làm thế nào để xây dựng một kết nối với đối phương lại là một quá trình và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.

Duyên (bạn gái của Gió Lạ) cho biết: “Thực ra không có gì gọi là may mắn thuần túy đâu, mình đã sử dụng Tinder Plus để xem qua tiểu sử của những người quan tâm mình. Mình thấy Gió Lạ có quan điểm sống và gu khá là hợp với mình thế là mình chớp lấy cơ hội thôi”.

“Ở bước đầu, xác minh hồ sơ (photo verification) hoặc tích xanh rất hữu ích để đảm bảo đối tượng tương hợp thực sự là người mà họ khẳng định là họ”, Linh chia sẻ cùng khán giả. Linh cũng gửi lời khuyên đến các thành viên LGBT+ rằng “Bạn cần đảm bảo nơi bạn chọn và khu vực xung quanh an toàn cho các thành viên LGBT+”

Tuy nhiên, đôi khi thành viên LGBT+ vẫn vô tình gặp phải những đối tượng là người dị tính. Linh thường chọn cách bình tĩnh, lịch sự chia sẻ kiến thức về cộng đồng LGBT+ và giải thích, điều chỉnh lại sự kỳ thị của họ. “Tuy nhiên, hãy nghĩ cho bản thân và bảo vệ cảm xúc của mình trước. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy rời khỏi cuộc trò chuyện hoặc sử dụng chức năng báo cáo nếu nó vượt quá tầm kiểm soát ” - Linh đưa ra lời khuyên.

Hạnh Mơ tin rằng cô sẵn sàng cởi mở trên nền tảng hẹn hò trực tuyến để đón nhận bất kỳ cơ hội kết nối nào. Đồng thời Dustin Phúc Nguyễn cũng nhấn mạnh rằng sự cởi mở nên được mở rộng cho tất cả các bản dạng giới và giới tính khác nhau.