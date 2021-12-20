Thanh Hoá: Thu giữ, tiêu huỷ gần 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối trên đường tiêu thụ

Xã hội 20/12/2021 14:53

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng trên không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 20/12, ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá xác nhận lực lượng chức năng vừa bắt giữ, tiêu huỷ gần 1 tấn bì lợn đang bốc mùi hôi thối.

Cụ thể, trước đó, tại đường An Chương, phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Tổ Cảnh sát môi trường – Công an TP. Thanh Hóa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-101.60 do Phạm Ngọc M. (trú tại phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa) là tài xế (cũng là chủ hàng) đang chở bì lợn không rõ nguồn gốc đi ra thị trường tiêu thụ.

Thanh Hoá: Thu giữ, tiêu huỷ gần 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối trên đường tiêu thụ - Ảnh 1
Hiện trường bì lợn bốc mùi được lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: Tiền Phong

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn bì lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và đang bốc mùi hôi thối.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng trên không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường nên đã lập biên bản, tịch thu và xử phạt hành chính, đồng thời mang đi tiêu hủy. 

"Cùng thời điểm này so với mọi năm, những vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý ít hơn. Trong đó có một phần nguyên nhân từ công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm..." - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm.

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