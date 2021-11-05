Nghệ An: Phát hiện 650kg sườn lợn bốc mùi hôi thối, vứt ngổn ngang trên sàn xe tải, đang được mang đi tiêu thụ

Xã hội 05/11/2021 16:22

650kg thịt sườn lợn thối được ngăn chặn kịp thời tại Nghệ An khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo GiadinhNet đưa tin, ngày 05/11, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng chức năng kịp thời thu giữ 650kg thịt lợn bốc mùi hôi thôi nồng nặc đang trên đường tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Được biết, sự việc vừa được lực lượng Đội QLTT số 11 (thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An) cùng Đội Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện khi tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 29H-010.19.

Thời điểm kiểm tra, thùng chứa hàng phía sau xe tải ông N. điều khiển chứa 650kg sườn lợn đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ông N. cũng không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp của lô hàng cũng như các giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng liên quan. Ông khai nhận chỉ nhận chở thuê để lấy cước phí, không rõ chủ hàng.

Nghệ An: Phát hiện 650kg sườn lợn bốc mùi hôi thối, vứt ngổn ngang trên sàn xe tải, đang được mang đi tiêu thụ - Ảnh 1
650kg sườn lợn thối được vứt ngổn ngang trên sàn thùng xe tải - Ảnh: Bộ Công Thương Việt Nam

Trao đổi với Bộ Công Thương Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Chung - Đội trưởng Đội 11, Cục QLTT Nghệ An cho biết, số hàng được lái xe vứt ngổn ngang trong thùng hàng phía sau xe tải. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, số hàng sẽ là mối hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe người sử dụng.

Đồng chí Bùi Văn Chung cũng cho biết thêm, theo xác minh được biết số hàng hóa trên được vận chuyển từ thành phố Vinh về Đô Lương tiêu thụ. 

Do đó, để đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh những hiểm họa đáng tiếc xảy ra đối với sức khỏe người sử dụng, Đội 11 đã tiến hành giám sát tiêu hủy toàn bộ lô hàng trước sự chứng kiến của chủ hàng tại Bãi rác địa chỉ tại Xã Nghi Yên, huện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. Theo ước tính, lô hàng có tổng giá trị khoảng 65 triệu đồng. Lái xe đã chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy theo đúng quy định.

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