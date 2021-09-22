Hải Phòng: Phụ huynh đồng loạt 'tố' suất ăn lèo tèo ở trường mầm non: 395 cháu chỉ có 14kg cá, thịt?

"Ban đầu mọi việc rất bình thường, nhưng sau đó tôi có nhận được phản ảnh của một số phụ huynh. Họ đến đưa thuốc men vào buổi trưa cho con uống thì thấy con kêu đói. Sau đó, tôi có tổ chức đến trường kiểm tra bất ngờ việc ăn uống của con.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, mới đây, một phụ huynh tên N.T (Hải Phòng) đã phản ánh một số vụ việc tại trường Mầm non D.Q, huyện Thủy Nguyên - nơi con gái chị đang theo học. Cụ thể, chị N.T làm Chi Hội trưởng Hội phụ huynh năm học 2020 - 2021 của trường. Chị chia sẻ:

Ngày 17/11, phía nhà trường cho biết, do thời tiết âm u nên nhập thực phẩm cho 395 em. Số thực phẩm bao gồm: 19kg cá trắm; 4kg thịt lợn; 10,5kg ngan không có xương ống (ăn bữa chiều) và gia vị".

7h sáng ngày 17/11/2020, tôi có chạy qua trường xem. Số lượng học sinh đến trường ngày 16/11/2020 là 420 em. Nếu đúng thì số lượng thực phẩm nhập ngày hôm sau phải dựa theo số lượng học sinh của ngày hôm trước, có thể hơn hoặc kém tùy theo tình hình.

Bảng kê thực phẩm của trường cung cấp cho các bữa ăn trong ngày của trẻ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Tuy nhiên, chị N.T cho biết, 19kg cá trắm, chưa làm sạch và có trứng, do đó, sau khi làm sạch thì thành phẩm chỉ còn khoảng 10kg, cộng thêm 4kg thịt lợn, tổng cộng là 14kg thịt, cá. Với số thịt, cá + gia vị này, chị lo lắng sẽ không đủ ăn cho 395 em học sinh. Chị chia sẻ thêm:

"Khi phụ huynh bày tỏ thắc mắc, nhà trường có nói là sẽ bổ sung. Tôi yêu cầu nhà trường cho check camera nhưng họ không đưa được hình ảnh chứng minh. Nhưng tôi vẫn chấp nhận việc nhà trường nói bổ sung. Tuy nhiên, có một điều cần làm rõ: Bổ sung là khi có thêm học sinh đi học, thì bổ sung thêm thực phẩm cho các cháu đó. Còn phần thực phẩm trước đó thì có đủ cho 395 cháu ăn hay không?.

Liên quan đến sự việc này, sau đó chị có làm việc với nhà trường và UBND để tìm biện pháp giải quyết. Tuy nhiên, suốt 10 tháng nay, chị vẫn chưa nhận được lời giải thích từ phía nhà trường. Chị N.T cũng cho biết thêm, tiền ăn của các cháu là 25 ngàn đồng/ trẻ/ ngày, bao gồm 4 ngàn sữa bột, 4 ngàn 300 đồng sữa chua loại 70g dành cho học đường và 16 ngàn 700 đồng tiền thức ăn.

Bát canh cá của các em học sinh được chị Ng.Th chụp lại trong lần đi kiểm tra - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Mới đây, trong buổi họp đầu năm của nhà trường, mỗi lớp cử 2 phụ huynh đi họp để bình bầu ra Chi Hội trưởng Hội phụ huynh mới nhưng chị không hề nhận được giấy mời. Trong khi chị vẫn đang giữ chức Chi Hội trưởng Hội phụ huynh năm trước. Chị N.T cho rằng, đây là hành động thiếu tôn trọng phụ huynh từ phía nhà trường.

Khi liên lạc với Hiệu trưởng trường Mầm non D.Q để tìm hiểu thêm về sự việc nhưng cô cho biết, mình đang họp, rất bận nên chưa thể trao đổi về vụ việc.