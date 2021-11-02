Dù được đặt với tên gọi "bánh mì kẹp thịt hun khói", thế nhưng nếu nhìn qua, nhiều người sẽ không dám ăn bởi phần thịt được kẹp trong ổ bánh trông chẳng khác nào đồ sống chưa qua chế biến. Thậm chí, phần mỡ trắng còn lộ rõ, gây mất thiện cảm.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao, bàn tán trước bài đăng tố cáo một tiệm bánh mì tại Hà Nội bán thịt sống cho khách. Theo nội dung bài viết, chiếc bánh mì lạ lùng này được đặt tại một tiệm bánh có tiếng nằm trên đường Khâm Thiên, Hà Nội.

Được biết, chiếc bánh mì gây tranh cãi được bán tại cửa hàng đồ ăn tên Q.N. (Khâm Thiên, Hà Nội). Theo Yan.vn, anh Khoa bày tỏ, ban đầu anh không hề hay biết cần phải làm chín thịt hun khói. Anh cho rằng đã là thịt hun khói thì có thể ăn trực tiếp được. Vì vậy, sau khi nhận được phản ánh từ nhiều người, anh đã thay đổi suy nghĩ của bản thân.

Nói về quy trình làm món ăn trên, anh Quang cho biết thịt sau khi lấy từ túi bọc sẽ được kẹp trực tiếp vào bánh mì. Trước khi giao cho khách, bánh sẽ được nướng cho nóng. Còn phần thịt mà anh dùng từ đầu đến cuối đều không được chế biến hay làm chín trước khi kẹp vào bánh mì.

Anh cũng nhấn mạnh: "Thịt hun khói với dăm bông hàng siêu thị bán hơn 200.000đ/kg nhãn mác hạn sử dụng đầy đủ. Bạn nào muốn xem nhãn mác có thể qua quán mua cả kg hàng vụn để xem. Phomai cũng thế".

Anh Quang khẳng định nguyên liệu mình dùng để làm đồ ăn cho khách đều là hàng chất lượng cao mua từ siêu thị - Ảnh: Yan.vn

Sau sự việc trên, anh Quang cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân hơn. Anh cho biết: "Trước đây, khi làm bánh, mình không để ý là phải làm nóng kĩ nhưng giờ biết rồi thì mình sẽ chú ý làm cẩn thận hơn để vừa làm nóng bánh, vừa vệ sinh thịt.

Về việc có tính đến chuyện chế biến thịt riêng trước khi bỏ vào bánh hay không thì hiện bên mình vẫn chưa có kế hoạch gì vì theo thông tin khuyến cáo chỉ cần nướng 72 độ nướng là đủ rồi, nên mình mới tính như vậy. Còn mình khẳng định một lần nữa là sản phẩm mình ăn mới bán, cái này là điều mình muốn nói nhất."