Ô tô tải lợi dụng giấy luồng xanh tuồn hơn 6 tấn nầm lợn, nội tạng đông lạnh bốc mùi hôi thối vào nội địa tiêu thụ

Hơn 6 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối cùng một số loại thực phẩm bẩn khác đã bị cơ quan chức năng thành phố Hà Nội phát hiện vào rạng sáng 27/9 khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo VTV đưa tin, mới đây, Đội cảnh sát kinh tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đội 5, Cục Quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra 1 ô tô tải đang bốc dỡ hàng trên phố Trần Khát Chân, phát hiện trong thùng xe có chứa hơn 6 tấn thực phẩm bẩn đang đưa đi tiêu thụ.

Tài xế xe tải khai nhận số hàng này được vận chuyển từ thành phố Lào Cai về Hà Nội. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Xe tải có chứa hơn 6 tấn thực phẩm bẩn đang đưa đi vào nội địa tiêu thụ - Ảnh: VTV

Ngoài ra, khi kiểm tra một số thùng xốp trong xe, lực lượng chức năng còn phát hiện rất nhiều nầm lợn cùng một số loại nội tạng đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, không đủ điều kiện để lưu thông ra thị trường. Theo Đội quản lý thị trường số 5, số hàng này xuất phát từ bên kia biên giới, lợi dụng giấy luồng xanh để tuồn vào nội địa tiêu thụ.

Qua đó, hơn 100 thùng xốp chứa nội tạng với trọng lượng mỗi thùng 50kg đã bị cơ quan chức năng thu giữ để tiến hành điều tra làm rõ.

Xử phạt nam công nhân vụ 'bánh mỳ không phải thực phẩm thiết yếu' vì ra đường không phép Nam công nhân từng xuất hiện trong clip "bánh mỳ không phải thực phẩm thiết yếu gây xôn xao dư luận trước đó, nay bị xử phạt 2 triệu đồng vì ra đường khi không có lý do chính đáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-tai-loi-dung-giay-luong-xanh-tuon-hon-6-tan-nam-lon-noi-tang-dong-lanh-boc-mui-hoi-thoi-vao-noi-dia-tieu-thu-427329.html