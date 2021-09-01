Mặc đêm khuya mưa tầm tã, các anh bộ đội vẫn miệt mài đi giao thực phẩm cho bà con, dân mạng càng thấy giận hơn những người 'bom' hàng

Xã hội 01/09/2021 14:40

Mặc trời mưa tầm tã, các anh bộ đội vẫn miệt mài đi mua giúp hoặc phát lương thực, thực phẩm cho bà con ở Sài Gòn.

Suốt những ngày siết chặt giãn cách tại Sài Gòn, bên cạnh lực lượng y tế tực trực ngày đêm với bệnh nhân thì các chiến sĩ bộ đội, công an cũng như các lực lượng chức năng vẫn không quản ngại cực nhọc lo lương thực, thực phẩm cho bà con. 

Những ngày qua, từng bao gạo, gói mì, mớ rau, quả trứng,... đều được các chiến sĩ tận tay mang đến từng nhà. Rất nhiều hình ảnh ý nghĩa của các chiến sĩ đã được người dân quay lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhận được sự trân quý, yêu thương. Trong đó, mới đây, có đoạn clip gây xúc động khi các anh chiến sĩ dầm mưa đi giao đồ lúc 11h, 12h đêm để kịp cho bà con cho sẵn thực phẩm trong ngày mới.

bo doi
Tận 12h đêm mà các anh bộ đội vẫn dầm mưa đi giao đồ cho bà con, dân mạng vừa thương họ lại vừa giận những người 'bom' hàng - Ảnh: Cắt từ clip

Theo chia sẻ của tài khoản đăng clip, thời điểm này đang là tầm 11h, 12h đêm, trời thì đang mưa, thế nhưng các chiến sĩ bộ đội vẫn đang "tay xách nách mang" những túi đồ lỉnh kỉnh đến đặt trước cửa từng nhà. 

Có vẻ như ban ngày đi giao vẫn chưa kịp hết nên các anh vẫn cố gắng làm việc, để sáng mai bà con thức dậy, mở cửa ra là có sẵn thực phẩm.

Trong những ngày qua, không ít trường hợp người dân nhờ đi chợ hộ nhưng sau đó lại "bom" hàng (đặt hàng nhưng không nhận). Điều đó gây ra rất nhiều khó khăn cho họ, đồng thời khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

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Chỉ 1 tiếng sau khi kêu gọi, vận động bà con tại phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, các túi thực phẩm bị bỏ "bom" đã được mua lại hết.

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