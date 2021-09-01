Đi chợ hộ bà con mùa dịch, nữ tổ trưởng bị 'bom' hàng chục túi thực phẩm nhưng có cách xử lý khéo léo khiến tất cả đều nể

Chỉ 1 tiếng sau khi kêu gọi, vận động bà con tại phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, các túi thực phẩm bị bỏ "bom" đã được mua lại hết.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một nữ tổ trưởng tổ dân phố bị "bom" số lượng hàng hóa lớn sau khi đi chợ giúp dân tại phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM nhận nhiều sự chú ý. Theo đó, nguồn tin cho biết, nữ tổ trưởng này luôn xông xáo trong việc hỗ trợ an sinh cho bà con trong khu phố. Tài khoản có tên T.H viết: "Mấy bạn đặt đồ xong rồi người bỏ công bỏ sức đi mua hộ mang về tận nơi cái kêu không lấy?!? Vì lâu quá. Trong khi người đi mua hộ bao nhiêu nguy cơ, còn phải đi sớm mua mới còn đồ cho mua mà ý thức, lương tâm để đâu vậy? Ai ở khu phố 6, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 thì ra mỗi người "ủn" ít mấy đơn hàng bị bom này giúp cho mẹ em và mấy cô bên phụ nữ lấy lại tiền hàng đi về với".

Bức ảnh nhiều túi hàng hóa, bên trong chứa rau củ quả tươi, thịt cá được để trong túi nilon, chất thành hàng trước vỉa hè được đăng kèm dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài viết đăng tải, dân mạng thể hiện sự bức xúc với ý thức của một số bộ phận người dân trong thời điểm dịch bệnh. Một số người cũng hỏi thăm địa chỉ, nhắn tin kêu gọi bạn bè tới mua ủng hộ số hàng tồn giúp tổ dân phố. Chia sẻ thêm với Pháp luật và bạn đọc, cô Phan Hà (56 tuổi) - tổ trưởng tổ 101, khu phố 6, phường Nguyễn Cư Trinh xác nhận sự việc trên xảy ra vào sáng 31/8. Cô Hà cho biết việc triển khai đi chợ hộ thường theo quy trình các bước gồm: tổ trưởng thu tiền, sau đó nộp về hội phụ nữ, ủy ban. Từ số tiền này, đội đi chợ sẽ tới đặt hàng trong siêu thị. Sau đó hội phụ nữ mới đến lấy, chở về, rồi chia cho người dân theo combo hộ gia đình đặt.

Cô Hà cho hay: "Đây là hàng của Ủy ban phường. Hội phụ nữ giúp đi chợ hộ cho dân. Tuy nhiên quy trình đặt hàng, đi chợ thường mất 4-5 ngày. Hơn nữa số lượng quá nhiều, khi về phải chia ra, có khi một ngày cả tấn rau củ, thịt cá. Nên khi đưa lại hàng hóa cho dân, họ không muốn lấy nữa. Họ nói hôm nay đưa tiền thì mai tôi phải có hàng". Cô Phan Hà xông xáo giúp dân đi chợ, giao hàng hóa thực phẩm giúp người dân - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Với các đơn bom hàng, cô Hà phải xắn tay cùng các chị em trong hội phụ nữ vận động bà con trong khu phố mua lại. Được biết, cô Phan Hà làm công việc chính bên Hội chữ thập đỏ phường Nguyễn Cư Trinh. Ngoài ra, cô cũng nhận đảm nhiệm công việc đi chợ giúp dân từ những ngày bắt đầu dịch Covid-19. Ban đầu, cô xung phong đi làm tình nguyện viên trong các khu cách ly, sau đó cô chuyển về hỗ trợ công việc trong ủy ban. Ngày nắng cũng như mưa, cô Hà đều một tay ngược xuôi lo từng bữa ăn cho bà con được đầy đủ nhất. Mặc dù có chút vất vả, cô Hà vẫn cười đùa vui rằng, chiếc xe cô sắp biến thành "xe thồ" vì ngày nào cũng bị chất đầy thịt cá, củ quả. Sự nhiệt tình của cô khiến bà con trong khu đều yêu mến, thế nên khi biết hàng bị "bom", ai nấy cũng vận động mua lại giúp.

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