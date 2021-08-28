Đi chợ hộ người dân những ngày giãn cách, một phường ở TP.HCM bị ‘bom' 30 đơn hàng trong một ngày

Nhiều địa phương phản ánh tình trạng cán bộ đi chợ giúp nhưng khi đến lúc giao lại không có người nhận, một số trường hợp người dân cho biết "chỉ là đặt thử".

Theo thông tin của Tuổi trẻ, bắt đầu từ 0h ngày 23/8, TP.HCM tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, việc đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian này được đặt lên hàng đầu, chính vì vậy các phường, xã tại TP đã tổ chức thực hiện việc đi chợ giúp người dân.

Tuy nhiên, những ngày qua, một số phường tại TP.HCM phản ánh tình trạng việc người dân đăng ký đi chợ giúp nhưng khi giao hàng thì không có người nhận. Đặc biệt, trong ngày 27/8, có phường phải trả lại đến 30 đơn hàng cho siêu thị.

Liên quan đến việc này, ông Phan Thanh Hòa - Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh, quận Tân Phú cho biết, sáng 27/8, có khoảng 30 đơn hàng người dân đặt mà không lấy. Khi gọi tới, một vài số điện thoại không bắt máy, những trường hợp còn lại thì nói không đặt.

Mỗi ngày, khi người dân đặt thì lực lượng công tác phòng, chống dịch đều sẽ xác nhận và kiếm nguồn hàng giao, chứ không thể đến từng nhà xác minh trước được. May mắn, 30 đơn hàng không có người nhận đã được bên siêu thị hỗ trợ nhận lại.

Ngày 27/8, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú có 30 đơn hàng không có người nhận - Ảnh: Tuổi trẻ

Không chỉ có phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bị tình trạng như vậy mà các phường khác như phường Hiệp Tân, phường Tân Quý, phường Phú Thạnh… cũng tương tự. Lãnh đạo phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cho biết, phường cũng gặp một vài trường hợp đặt hàng nhưng không nhận, người dân cho biết lý do không nhận vì hàng giao trễ.

Theo các phường, việc đi chợ giúp dân cũng phụ thuộc thời gian tại đơn vị cung cấp hàng. Có ngày đến cả ngàn đơn nên công tác tổng hợp và đợi hàng về cần thêm thời gian, chứ không thể đặt là có hàng giao ngay.

Sau khi nhận hàng, lực lượng địa phương cùng các chiến sĩ bộ đội sẽ đến giao cho người dân nhanh nhất có thể. Lãnh đạo phường Phú Thạnh, quận Tân Phú chia sẻ: "Chúng tôi mong bà con thông cảm, thấu hiểu sự khó khăn này, đồng thời bà con phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt hàng để tránh trường hợp giao nhưng không nhận".

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