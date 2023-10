MC Quyền Linh tham gia chương trình 'Dân hỏi - Thành phố trả lời: Người dân lưu ý đặc biệt về vấn đề đi chợ hộ

Chương trình sẽ được phát trên Facebook của Trung tâm Báo chí TP.HCM và một số fan page truyền thông khác. Đây là chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức, thực hiện.

Ngày 24/8, Trung tâm Báo chí TP.HCM cho biết Chương trình phát sóng trực tiếp với tên gọi “ Dân hỏi – Thành phố trả lời ” được tổ chức vào 20h hằng ngày, bắt đầu từ tối 24/8 và kết thúc ngày 6/9. Chương trình do MC Quyền Linh dẫn dắt.

Trong suốt thời lượng phát sóng, nhiều khán giả đã đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề nổi cộm trong công tác an sinh xã hội và đảm bảo cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Một trong số đó, phải kể đến vấn đề "đi chợ hộ" trong những ngày thực hiện "ai ở đâu, ở yên đấy".

Trong buổi phát sóng đầu tiên vào tối nay 24/8, có ông Lê Quang Tự Do – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và MC Quyền Linh tham gia.

Một khán giả đã đặt câu hỏi: "Khi muốn mua hàng không thuộc các combo do của hàng, siêu thị cung cấp, phải liên hệ với ai?". Ông Lê Quang Tự Do đã nhanh chóng giải đáp và cho biết vì lượng hàng hóa người dân muốn mua rất lớn nên đôi khi không thể kịp nhận được phản hồi hay yêu cầu từ nhiều người. Tuy nhiên, nguồn nhân lực từ lực lượng quân đội, công an... sẽ luôn cố gắng đảm bảo giao tận tay thực phẩm, nhu yếu phẩm đúng với số lượng và yêu cầu của người dân. Ngoài ra, ông cũng thông tin thêm: "Hàng ngày, khi có nhu cầu, bà con có thể liên hệ với các cán bộ ở tổ dân phố. Ngoài ra, tổ Covid cộng đồng gồm các tổ trưởng tổ dân phố, hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn viên thanh niên cùng tham gia vào để theo dõi tình hình sức khỏe của người dân. Nên nếu người dân có vấn đề gì có thể liên hệ với các thành viên của tổ này để được giải đáp và giải quyết nhanh nhất".

Cũng trong buổi phát trực tiếp, đại diện cơ quan chức năng cũng thông tin về cách thức đi chợ tahy cho bà con nhân dân nắm rõ: "Mỗi hộ được phát một phiếu đi chợ thay, bà con sẽ điền vào cái phiếu đó, và gửi lại cho tổ Covid cộng đồng hoặc tổ trưởng tổ dân phố. Có 2 hình thức trả tiền, một là trả tiền mặt, hai là chuyển khoản cho tổ Covid cộng đồng".

Ngoài ra, tại các buổi livestream, chương trình sẽ thông tin một số nội dung chính liên quan đến vắc xin và công tác tiêm vắc xin; tình hình diễn biến dịch bệnh, số ca nhiễm mới, số ca khỏi bệnh, số ca tử vong theo từng đơn vị quận/huyện trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, chương trình cũng thông tin đến người dân những quy định, chính sách mới của TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác mua và nhập vắc xin, thông tin về các loại thuốc hỗ trợ, điều trị bệnh Covid-19 và điều trị F0 tại nhà. Các tin tức sai sự thật, tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trong ngày; giải đáp, phản hồi cho người dân cũng nằm trong nội dung phát trực tiếp.