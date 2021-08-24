MC Quyền Linh tham gia chương trình 'Dân hỏi - Thành phố trả lời: Người dân lưu ý đặc biệt về vấn đề đi chợ hộ

Xã hội 24/08/2021 22:38

Ngày 24/8, Trung tâm Báo chí TP.HCM cho biết Chương trình phát sóng trực tiếp với tên gọi “Dân hỏi – Thành phố trả lời” được tổ chức vào 20h hằng ngày, bắt đầu từ tối 24/8 và kết thúc ngày 6/9. Chương trình do MC Quyền Linh dẫn dắt.

Ngày 24/8, Trung tâm Báo chí TP.HCM cho biết Chương trình phát sóng trực tiếp với tên gọi “Dân hỏi – Thành phố trả lời” được tổ chức vào 20h hằng ngày, bắt đầu từ tối 24/8 và kết thúc ngày 6/9. Chương trình do MC Quyền Linh dẫn dắt.

Chương trình sẽ được phát trên Facebook của Trung tâm Báo chí TP.HCM và một số fan page truyền thông khác. Đây là chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức, thực hiện.

Trong buổi phát sóng đầu tiên vào tối nay 24/8, có ông Lê Quang Tự Do – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và MC Quyền Linh tham gia.

Dan hoi - Thanh pho tra loi 1
Buổi phát sóng đầu tiên của chương trình - Ảnh chụp màn hình

Trong suốt thời lượng phát sóng, nhiều khán giả đã đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề nổi cộm trong công tác an sinh xã hội và đảm bảo cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Một trong số đó, phải kể đến vấn đề "đi chợ hộ" trong những ngày thực hiện "ai ở đâu, ở yên đấy".

Một khán giả đã đặt câu hỏi: "Khi muốn mua hàng không thuộc các combo do của hàng, siêu thị cung cấp, phải liên hệ với ai?". Ông Lê Quang Tự Do đã nhanh chóng giải đáp và cho biết vì lượng hàng hóa người dân muốn mua rất lớn nên đôi khi không thể kịp nhận được phản hồi hay yêu cầu từ nhiều người. Tuy nhiên, nguồn nhân lực từ lực lượng quân đội, công an... sẽ luôn cố gắng đảm bảo giao tận tay thực phẩm, nhu yếu phẩm đúng với số lượng và yêu cầu của người dân. Ngoài ra, ông cũng thông tin thêm: "Hàng ngày, khi có nhu cầu, bà con có thể liên hệ với các cán bộ ở tổ dân phố. Ngoài ra, tổ Covid cộng đồng gồm các tổ trưởng tổ dân phố, hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn viên thanh niên cùng tham gia vào để theo dõi tình hình sức khỏe của người dân. Nên nếu người dân có vấn đề gì có thể liên hệ với các thành viên của tổ này để được giải đáp và giải quyết nhanh nhất".

Cũng trong buổi phát trực tiếp, đại diện cơ quan chức năng cũng thông tin về cách thức đi chợ tahy cho bà con nhân dân nắm rõ: "Mỗi hộ được phát một phiếu đi chợ thay, bà con sẽ điền vào cái phiếu đó, và gửi lại cho tổ Covid cộng đồng hoặc tổ trưởng tổ dân phố. Có 2 hình thức trả tiền, một là trả tiền mặt, hai là chuyển khoản cho tổ Covid cộng đồng".

Ngoài ra, tại các buổi livestream, chương trình sẽ thông tin một số nội dung chính liên quan đến vắc xin và công tác tiêm vắc xin; tình hình diễn biến dịch bệnh, số ca nhiễm mới, số ca khỏi bệnh, số ca tử vong theo từng đơn vị quận/huyện trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, chương trình cũng thông tin đến người dân những quy định, chính sách mới của TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác mua và nhập vắc xin, thông tin về các loại thuốc hỗ trợ, điều trị bệnh Covid-19 và điều trị F0 tại nhà. Các tin tức sai sự thật, tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trong ngày; giải đáp, phản hồi cho người dân cũng nằm trong nội dung phát trực tiếp.

Chương trình phát trực tiếp (livestream) còn được truyền dẫn qua các kênh:

1. Fanpage Cờ Đỏ TP.HCM (https://m.facebook.com/codotphcm/)

2. Fanpage Thành Đoàn TP.HCM

(https://www.facebook.com/thanhdoanthanhphohochiminh/)

3. Fanpage Hệ thống 1022 của TP.HCM

(https://www.facebook.com/1022tphcm)

4. Fanpage Nghệ sĩ Quyền Linh (https://www.facebook.com/mquyenlinh)

5. Fanpage Yeah1 TV (https://www.facebook.com/yeah1tv)

6. Fanpage của các quận, huyện, TP.Thủ Đức

7. Fanpage của các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn Thành phố (Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Sinh viên Thành phố Bác (Hội Sinh viên Thành phố), Thiếu nhi Thành phố Bác (Hội Đồng đội Thành phố), trang của các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố, các đơn vị sự nghiệp.

Những nhóm đối tượng nào được phép đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn hiện nay?

Những nhóm đối tượng nào được phép đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn hiện nay?

Chiều 24/8, Cục Hàng không đã ban hành kế hoạch phối hợp, hỗ trợ hoạt động vận tải hàng không cho TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, trong đó có chỉ rõ 5 đối tượng được phép đi qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Quyền Linh Dân hỏi - Thành phố trả lời đi chợ hộ

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 10 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1