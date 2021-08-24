Hé lộ nguyên nhân khiến 'chị đại quận 4' có thái độ thách thức, bất cần và sở thích 'đi muôn nơi' với 'khuôn mặt trần'

Sau nhiều pha gây náo loạn cõi mạng vì nhiều lần 'đại náo' đường phố trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người bất ngờ khi biết được lý do khiến 'chị đại quận 4' có thái độ bất cần và sở thích 'đi muôn nơi' như vậy.

Nhiều ngày gần đây, danh xưng "chị đại quận 4" nổi như cồn sau nhiều lần gây náo loạn đường phố bằng loạt hành động bất cần, cãi tay đôi với lực lượng cảnh sát và thú vui "đi muôn nơi" mà không đeo khẩu trang. Người phụ nữ nhiều lần gây náo loạn cõi mạng - Ảnh: Internet Thái độ thách thức, bất cần của người phụ nữ này khiến nhiều người bức xúc và vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên nhiều người cũng không khỏi đặt ra nghi vấn về tình hình sức khỏe và tâm lý của người phụ nữ này sau những hành động quá khích như vậy.

Mới đây, khi thông tin “chị đại quận 4” tiếp tục xuất hiện trên nhiều tuyến tại TP.HCM bất chấp lệnh giãn cách và tiếp tục không đeo khẩu trang, nhiều người đã buông lời bất bình. Đa số đều cho rằng cơ quan chức năng cần có biện pháp cụ thể để xử lí triệt để trường hợp này. Mới đây, chị đại lại xuất hiện cùng con gái - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, một số tài khoản tự nhận là người có quen biết và hiểu về "chị đại" đã lan truyền về hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ này. Theo đó, từ khi bị chồng rời bỏ, người phụ nữ này trở nên tính khí thất thường và thường xuyên không kiểm soát được hành vi của chính mình. Cô con gái nhỏ vì thương mẹ nên thường xuyên đi cùng mẹ để nhắc nhở và can ngăn cũng như “trông chừng” mẹ.

Bình luận của cư dân mạng tiết lộ hoàn cảnh của chị đại - Ảnh chụp màn hình Sau khi biết được hoàn cảnh của "chị đại", mặc dù thông cảm và xót xa nhưng nhiều người vẫn ái ngại cho rằng nếu để tình trạng này kéo dài lâu sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng và sức khỏe của 2 mẹ con. Một bình luận khác cho biết gia đình chị đại lúc trước rất khá giả - Ảnh chụp màn hình Được biết, thông tin về hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ này đã được phía gia đình xác nhận với cơ quan chức năng. Hiện tại, lực lực phòng chống dịch kết hợp với gia đình đang tìm ra biện pháp thích hợp nhất để dừng việc "đi muôn nơi" mà không mang khẩu trang gây bức xúc cho sư luận trong những ngày vừa qua.

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