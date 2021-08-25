Nghệ An: Gian hàng thực phẩm '0 đồng' mở cửa tiếp sức cho bà con khó khăn trong mùa dịch

Người được ưu tiên cấp, phát sẽ là những người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở trong khu phong toả nơi có bệnh nhân F0 ở TP. Vinh. Mặc dù nguồn hàng chưa được tập kết về nhiều nhưng những hình ảnh người lính áo xanh, thanh niên tình nguyện gửi đến làm ấm lòng mọi người trong lúc khó khăn dịch bệnh.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 24/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy Ban MTTQ và Thành đoàn Vinh tổ chức ba gian hàng 0 đồng phát thực phẩm miễn phí cho người dân. Tại các gian hàng có gạo, rau của quả xanh, nước mắm, trứng, miến, bánh mì,… nằm trên khu vực phường Hồng Sơn; Vinh Tân và Hưng Bình (TP. Vinh).

Trao đổi với Tuổi trẻ, anh Nguyễn Hữu Thái - Đoàn thanh niên phường Hưng Bình, TP. Vinh, phụ trách gian hàng tại phường cho hay: "Thực phẩm khi được đưa tới, mọi người sẽ chia ra và đi phát luôn cho người dân, bất kể thời gian nào để đảm bảo luôn tươi ngon".

TP. Vinh đang cách ly xã hội theo chỉ thị 16 cao hơn một bước, tiếp tục duy trì việc "ai ở đâu, ở yên đó", cấm người dân ra đường. Người dân có nhu cầu mua thực phẩm sẽ đăng ký qua khối xóm, mặt trận để lực lượng này và Đoàn thanh niên mua giúp, đưa tới tận nhà trong 7 ngày.

Những phần quà ấm tình quân dân được trao tận tay cho các hộ gia đình khó khăn ở TP. Vinh - Ảnh: Tuổi trẻ

Thiếu tá Lương Thị Thùy Dung cho biết: "Biết bà con trong vùng cách ly đang thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở đó", không được đi chợ, thiếu nguồn thực phẩm, rau xanh nên các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thu hoạch rau muống, bí được tăng gia sản xuất mang đến gian hàng để kịp chuyển tới bà con".

Theo thiếu tá Dung, trong thời gian đầu nguồn lương, thực phẩm còn ít, vì thế trong những ngày đầu sẽ ưu tiên cho những hộ dân có hoàn cảnh éo le, gia đình chính sách, người neo đơn trước, để họ yên tâm ổn định cuộc sống.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ vào ‘gian hàng 0 đồng’ để phong phú nguồn thực phẩm hơn" - thiếu tá Dung nói.