Nhóm TikToker nổi tiếng khiến ai nhìn cũng “ngán ngẩm” vì nhảy phản cảm trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện không ít những hình ảnh không đẹp được các nhóm khách thực hiện tại nơi đây. Điển hình là mới đây, tài khoản TikTok khá nổi tiếng trong giới trẻ - Hanoi XGirls đã đăng tải đoạn clip nhảy trên tàu cao tốc Cát Linh - Hà Đông. Điều đáng nói, nhóm bạn này đã thực hiện những động tác phản cảm, chiếm không gian nơi công cộng khiến ai nhìn cũng lắc đầu.

Sau hơn 1 tháng được đưa vào vận hành, tuyến tàu trên cao đầu tiên của Việt Nam nhanh chóng thu hút đông đảo hành khách tham gia trải nghiệm. Với khung cảnh hiếm có, nơi đây cũng trở thành địa điểm check-in, chụp hình quen thuộc của giới trẻ. Thậm chí, Cát Linh - Hà Đông còn trở thành biểu tượng mới của Hà Nội.

Không những vậy, kèm theo đó, nhóm tiktoker còn đính kèm chú thích: “Đi tàu sao cho ngầu”. Đoạn clip nhanh chóng gây tranh cãi khắc các diễn đàn, không chỉ thực hiện những động tác uốn éo như đu cột, lắc hông trên nền nhạc sôi động, nhóm này còn gây khó chịu khi chắn ngang cả toa tàu, chiếm không gia nơi công cộng khiến các hàng ghế khác phải ngán ngẩm và quay mặt đi.

Hanoi XGirls không phải cái tên xa lạ với giới trẻ yêu thích vũ đạo, nhóm nhận được nhiều đánh giá cao và thu hút nhiều sự chú ý khi tỏa sáng trong “Asia's Got Talent” và là nhóm nhảy đầu tiên đại diện Việt Nam vào vòng bán kết chương trình.

Sau thành công và nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn, Hanoi XGirls liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình và sản phẩm âm nhạc lớn, đặc biệt là loạt MV của ca sĩ Hoàng Thùy Linh như “Để Mị nói cho mà nghe”, “Duyên âm”, “Kẻ cắp gặp bà già”… Trong đó, màn vũ đạo của nhóm trong “Để Mị nói cho mà nghe” từng gây sốt cộng đồng mạng và được hàng loạt nhóm nhảy lớn nhỏ trong nước cover lại, tạo thành xu hướng.