Massage, spa tại TP.HCM được hoạt động trở lại với 10 điều kiện: Công khai lượng khách, giữ khoảng cách 2m...

Xã hội 21/12/2021 14:40

UBND TP.HCM vừa ban hành điều kiện để các spa hoạt động trở lại, bao gồm đăng ký và sử dụng mã QR, khách hàng và người làm việc khai báo y tế; bố trí khu vực rửa tay, khử khuẩn; kiểm tra thân nhiệt...

UBND TP.HCM vừa ban hành 10 tiêu chí đánh giá các cơ sở spa đủ điều kiện hoạt động. Cụ thể, với nhân viên phục vụ phải đảm bảo là F0 đã khỏi bệnh; đã tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin; đã tiêm ít nhất 1 mũi (đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi) và đã qua ít nhất 14 ngày sau tiêm; đeo khẩu trang toàn bộ thời gian làm việc, thay khẩu trang sau mỗi khách hàng, rửa tay sau mỗi lần phục vụ trong suốt thời gian làm việc hoặc khi cần thiết.

Massage, spa tại TP.HCM được hoạt động trở lại với 10 điều kiện: Công khai lượng khách, giữ khoảng cách 2m... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với khách hàng, phải đảm bảo là F0 đã khỏi bệnh; đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; đã tiêm ít nhất 1 mũi (đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi) và đã qua ít nhất 14 ngày sau tiêm; có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Công suất hoạt động đảm bảo theo hướng dẫn tại quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 -11- 2021 của UBND TP.

Các cơ sở spa phải đảm đảm khoảng cách giữa 2 khách hàng tối thiểu 1m, mật độ tối thiểu 4m2/người.

Massage, spa tại TP.HCM được hoạt động trở lại với 10 điều kiện: Công khai lượng khách, giữ khoảng cách 2m... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau mỗi lần phục vụ khách đều phải khử khuẩn giường, ghế và các vật dụng; khử khuẩn tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết với các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, nhà vệ sinh,...

Cơ sở massage, spa phải truyền thông đến khách hàng nắm rõ việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở.

Chủ cơ sở kinh doanh phải công khai số lượng khách tối đa trong cùng một thời điểm, đảm bảo số lượng khách đến cơ sở không vượt quá số lượng đã thông báo; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Massage, spa tại TP.HCM được hoạt động trở lại với 10 điều kiện: Công khai lượng khách, giữ khoảng cách 2m... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công khai số lượng khách tối đa trong cùng một thời điểm, đảm bảo số lượng khách đến cơ sở không vượt quá số lượng đã thông báo.

Cơ sở kinh doanh phải báo cáo UBND phường, xã, thị trấn để quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

 

 

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