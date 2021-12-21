Lần đầu mua tặng ba cốc trà sữa, chàng trai rưng rưng trước phản ứng không ngờ từ ông

Xã hội 21/12/2021 14:00

Nam sinh không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình lại khiến bố bất ngờ bật khóc như một đứa trẻ.

Từ trước đến nay, tình yêu cha mẹ dành cho con cái luôn được coi là thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp, ẩn chứa sau đó là bao hy sinh, vất vả.

Họ dành tất cả thương yêu của mình để nuôi dưỡng, chăm sóc cho con cái trưởng thành, nên người.Vậy nhưng không phải người con nào cũng thấu hiểu điều đó, biết đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục.

Đôi khi con trẻ cứ mải miết chạy theo những mục tiêu, hoài bão, bận rộn với cuộc sống riêng mình mà ngày càng xa cách cha mẹ để rồi giật mình nhìn lại thấy mình quả thực vô tâm.

Mới đây, một đoạn clip ngắn chứa đựng thông điệp hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể của Nguyễn Anh Tiến (18 tuổi, quê ở Đông Hoà, Phú Yên) đã khiến dân tình rơi nước mắt khi chạm đến nỗi lòng của nhiều người trẻ.

Theo đó, trong clip, Anh Tiến cho hay đây là lần đầu tiên Tiến mua cho bố của mình ly trà sữa. Sau đó, nam sinh Phú Yên không ngờ bố đã vừa uống, vừa mếu máo khóc như một đứa trẻ.

Mua tặng bố ly trà sữa, chàng trai nghẹn ngào trước phản ứng của ông

Nam sinh Phú Yên đã kịp thời khi lại khoảnh khắc xúc động đó và chia sẻ lên trang Tiktok cá nhân. Đoạn clip thu về cả triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận.

Anh Tiến kể lại: "Chiều tối hôm đó em mua trà sữa về mời ba uống, một lúc sau ba đang uống thì mẹ hỏi ly trà sữa ở đâu đây.

Ba bảo thằng Tí mua (Tí là tên ở nhà của em) xong rồi khóc mếu máo như trẻ con vậy. Em đang là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình, cũng không có nhiều tiền nên chỉ thỉnh thoảng mới mua được món này món kia cho ba, không ngờ ba xúc động vậy.

Em không phải là đứa con có hiếu, nhiều lần nghĩ sao con không được như người ta, gia đình có điều kiện, muốn gì được nấy, nhưng đâu nhớ rằng vì lo cho các con mà bố phải làm việc nặng nhọc từ xưa đến nay để rồi bị bệnh, sức khoẻ yếu đi như bây giờ..."

Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể làm cho cha bật khóc. Đoạn clip khiến nhiều người xúc động và giật mình khi nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho ta, rồi nghĩ lại xem mình đã làm gì cho cha mẹ…?

Lần đầu mua tặng ba cốc trà sữa, chàng trai rưng rưng trước phản ứng không ngờ từ ông - Ảnh 1
Lần đầu mua tặng ba cốc trà sữa, chàng trai rưng rưng trước phản ứng không ngờ từ ông - Ảnh 2
Clip thu về cả triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác

Được biết, bố của Anh Tiến gần 60 tuổi. Năm Tiến học lớp 9, bố của nam sinh bị tai biến phải nhập viện, sau đó còn bị tái phát hai lần khiến sức khoẻ xuống dốc.

 

Giờ đây, ông chỉ ở nhà, mọi gánh nặng từ chăm sóc nhà cửa đến đi làm kiếm tiền dồn lên đôi vai mẹ Tiến.

"Từ lúc bố bị tai biến, gia đình em khó khăn hơn vì vừa lo chữa bệnh cho bố, vừa mất đi một trụ cột kinh tế. Mẹ em trước đây chỉ ờ nhà nội trợ nhưng sau khi bố bệnh, mẹ vừa chăm bố vừa đi phụ rửa ly tách ở quán cà phê, phụ cất rạp đám cưới để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Thi cấp 3 xong, em muốn đỡ đần gia đình nên cũng đi làm thêm ở quán cà phê, chỉ đến Tết vừa rồi em mới nghỉ để ôn thi"

Lần đầu mua tặng ba cốc trà sữa, chàng trai rưng rưng trước phản ứng không ngờ từ ông - Ảnh 3
Anh Tiến cùng bố và cháu gái

Nam sinh Phú Yên cho hay, em mong muốn thông qua câu chuyện của mình có thể gửi lời cám ơn đến cha vì đã cho mình hình hài đầy đủ, sức khoẻ tốt để có thể học tập, làm việc, có cơ hội đỡ đần, báo hiếu cha mẹ.

Anh chàng cũng gửi gắm thông điệp qua đoạn clip: "Suốt ngần ấy năm tháng, chỉ có cha mẹ là người luôn dõi theo con, luôn lo lắng cho con, làm mọi việc vì con mình…

Còn chúng ta, vì quá bận bịu, mải mê với cuộc sống mà chợt quên đi điều gì đó. 24 giờ hôm nay không giống 24 giờ hôm qua, rất có thể một lúc nào đó, khi ta muốn bên cha nhiều hơn, muốn nói rằng "Con yêu mẹ" thì lại quá muộn rồi.

Hãy trân trọng hơn những phút giây bên cha mẹ, và yêu thương cha mẹ khi còn có thể!"

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