Hy hữu: Bị giật túi xách, cô gái 'ra tay' cướp lại xe máy của kẻ xấu khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

Xã hội 18/12/2021 20:14

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị 2 gã thanh niên giật túi xách giữa đường khiến nhiều người chú ý bởi cái kết không thể bất ngờ hơn.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại một cảnh cướp giật giữa đường nhưng kết quả lại khiến nhiều người phải sốc. Cụ thể, qua hình ảnh từ camera ghi lại có thể thấy, cô gái đang đi trên đường thì bị 1 gã thanh niên bất ngờ tiếp cận từ phía sau và giật túi xách.

Hy hữu: Bị giật túi xách, cô gái 'ra tay' cướp lại xe máy của kẻ xấu khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Hai tên cướp giật túi xách của 1 cô gái và cái kết - Ảnh: Internet

Cô gái nhanh tay tóm được một phần chiếc túi và 2 người giằng co dữ dội. Đồng bọn của kẻ cướp này đang ngồi trên xe máy khi ấy cũng lao xuống "hỗ trợ", quyết lấy được chiếc túi của cô gái. Thế trận đang vô cùng gây cấn thì đột nhiên, cô gái bỗng buông tay, chạy thật nhanh ra chiếc xe máy của tên cướp đang dựng gần đó rồi lao vút đi. Hiện trường chỉ còn hai tên trộm vẫn đang ngơ ngác cầm chiếc túi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. 

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã khiến không ít người "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa". Nhiều người đã để lại lời khen cho cô gái vì đã rất bản lĩnh để có thể "lội người vòng" một cách ngoạn mục. ột số ý kiến khác thì hoài nghi, thắc mắc, liệu đây có phải là diễn hay không vì tên cướp không thể nào chịu trắng tay ra về như vậy.

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