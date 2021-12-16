Bão Rai mạnh và di chuyển nhanh, 28 tỉnh, thành cấp tốc kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Xã hội 16/12/2021 15:45

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương ứng phó trước tình trạng bão Rai có cường độ mạnh, di chuyển nhanh.

Theo Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ký công điện gửi 28 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc khẩn trương ứng phó với bão Rai (bão số 9).

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, bão Rai đang có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh. Vào đêm 17/12/2021 sẽ đi vào Biển Đông, khi vào sát bờ có thể đổi hướng. Khu vực đất liền ven biển và các đảo sẽ có gió mạnh cấp 9 đến cấp 11.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị 28 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang theo dõi chặt diễn biến của bão; thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình) để di chuyển phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn; tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú.

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Vị trí và hướng đi của bão Rai. Nguồn: NCHMF

Các địa phương khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển và ven biển.

Đối với đất liền, hải đảo, ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương nhanh chóng triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để đảm bảo an toàn; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu; tổ chức vận hành phù hợp, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ thủy điện nhỏ, công trình đang thi công…

Các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực nhà yếu; phương án quản lý, số liệu tàu thuyền neo đậu tránh bão tại các khu vực cửa sông, lạch; phương án đảm bảo an toàn cho những tuyến đê biển xung yếu để sẵn sàng ứng phó trong tình huống bão đổi hướng.

 

Theo Báo Lao Động, Bộ TNMT trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão, dự báo mưa và nguy cơ mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn dàn khoan trên biển; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập thuỷ điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ; hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, hệ thống lưới điện.

Bộ NNPTNT chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi công sửa chữa; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với vụ lúa đông xuân vừa xuống giống.

Bộ GTVT chỉ đạo thông tin tới tàu vận tải trong và ngoài nước, kể cả tàu đang neo đậu tại các cảng; các chủ kho bãi biết diễn biến của bão để chủ động ứng phó.

Bộ Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là các khu vực dự kiến sơ tán tập trung, khu cách ly; chỉ đạo đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng phòng, chống thiên tai thực hiện nhiệm vụ; sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất lọc nước để hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ Quốc phòng chỉ đạo bộ đội biên phòng kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn đảm bảo an toàn tàu thuyền...

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