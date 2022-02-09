Hà Nội: Bé gái sơ sinh 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trên vỉa hè trong đêm

Xã hội 09/02/2022 14:15

Bé gái khoảng 1 ngày tuổi, sức khoẻ tốt, không có biểu hiện bệnh lý.

Theo thông tin của Nhịp Sống Việt, ngày 9/2, Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn cho biết, vừa bàn giao bé gái sơ sinh cho trung tâm bảo trợ xã hội để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng. Cụ thể, đêm muộn 20/1, người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên vỉa hè tại địa chỉ số 88 phố Lạc Trung, phường Thanh Lương, sau đó báo cho trung tâm cấp cứu 115 và chính quyền địa phương. Bé gái khoảng 1 ngày tuổi, không có người thân, sức khoẻ tốt, không có biểu hiện bệnh lý. Ngay sau khi tiếp nhận cháu bé, chính quyền phường Thanh Nhàn đã gửi cho Bệnh viện Thanh Nhàn chăm sóc, nuôi dưỡng bé trong những ngày qua.

Hà Nội: Bé gái sơ sinh 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trên vỉa hè trong đêm - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ roi trên vỉa hè - Ảnh: Nhịp sống Việt

Một đại diện của Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trong những ngày qua bé được các nhân viên y tế thay nhau chăm sóc chu đáo, hiện bé gái đã có sức khỏe ổn, bệnh viện vừa làm thủ tục bàn giao cháu bé lại cho UBND phường Thanh Lương để làm các thủ tục cho cháu về trung tâm bảo trợ xã hội.

Được biết, mỗi năm tại Bệnh viện tiếp nhận gần chục trẻ bị mẹ bỏ rơi được đưa đến từ các nơi. Trong số những em lành lặn, sức khỏe tốt còn có những em mang dị tật bẩm sinh, ốm đau. Các bé đều được đội ngũ cán bộ nhân viên bệnh viện yêu thương, chăm sóc chu đáo.

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Qua kiểm tra, cháu bé có sức khỏe bình thường và mới được sinh khoảng 2 - 3 giờ trước đó.

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