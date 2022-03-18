Đắp tỏi để chữa Covid-19, tình trạng sức khỏe của bé sơ sinh 2 tháng tuổi như 'ngàn cân treo sợi tóc'

Một bệnh nhi 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do đắp tỏi chữa bệnh Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào ngày 18/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết bệnh viện mới cấp cứu bé sơ sinh 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sốt cao 40 độ, li bì, co giật nhiều cơn kéo dài, tím tái, bỏng vùng bụng độ I. Kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Gia đình cho biết bé bị nhiễm COVID-19 ngày thứ 4, sốt cao, bú kém, ở nhà uống thuốc hạ sốt không giảm nên gia đình đã đắp tỏi bụng bé để chữa COVID-19 và đắp lá vùng thóp để hạ sốt. Tuy nhiên, tình trạng bé ngày càng nặng, sốt li bì, vùng bụng phồng rộp nên gia đình đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tình trạng vùng bụng của bệnh nhi ngày càng nặng, phồng rộp và kèm theo sốt li bì - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí cấp cứu đặt ống nội khí quản, thở máy và dùng vận mạch, an thần, kháng sinh. Sau khi được cấp cứu tích cực, bệnh nhi đã may mắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhi được thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chẩn đoán: Theo dõi viêm não, màng não, sốc nhiễm khuẩn/nhiễm SARS-CoV-2. Theo VTV News đưa tin, bác sĩ trực tiếp cấp cứu và điều trị cho bệnh nhi cho biết: Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, các bác sĩ phải chạy đua để có thể cấp cứu kịp thời cho bé. Với những bé sơ sinh khi nhiễm COVID-19 rất dễ chuyển biến nặng nếu không được theo dõi và chăm sóc kịp thời.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhi đã ổn định hơn và được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Bác sĩ khuyến cáo không được dùng tỏi, lá thuốc để đắp cho trẻ - Ảnh: Internet Ngoafi ra, các bác sĩ khuyến cáo rằng các bậc phụ huynh khi có con không may nhiễm COVID-19 nếu thấy trẻ sốt cao không đáp ứng với thuốc hạ sốt, cần cho trẻ đến viện để được thăm khám và xử trí. Ngoài ttình trạng co giật do sốt, trẻ còn dễ bội nhiễm vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, hoặc bản thân virus Sars-CoV-2 có thể tấn công vào nhiều cơ quan đặc biệt nguy hiểm như tim, phổi, thần kinh… Đặc biệt không được dùng tỏi, lá thuốc hoặc bất cứ loại thuốc nào không được các BS khuyến cáo đắp hoặc cho trẻ uống.

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