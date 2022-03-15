Biến chứng hậu COVID-19 ở trẻ em: Bệnh nhi 12 tuổi ho ra máu, khó thở, suýt tử vong

Xã hội 15/03/2022 16:38

Hậu COVID-19 không chỉ diễn ra ở người lớn mà còn diễn ra ở trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp có thể gặp biến chứng về đường hô hấp, tim mạch… thậm chí là tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 10/3, Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp nhận bệnh nhân N.P (SN 2010, ở Đông Anh, Hà Nội), vào cấp cứu trong tình trạng không nói được, khó thở, ho ra máu, chỉ số SpO2 80%. Ngay sau đó, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã nhanh chóng sơ cấp cứu và chuyển đến khoa Hồi sức Nhi để tiến hành đặt nội khí quản. Tình trạng của bệnh nhi diễn biến xấu, chỉ số thở máy lên cao, huyết động không ổn định nên phải duy trì hai vận mạch.

Ngày hôm sau, bệnh nhi có rối loạn nhanh thất và ngưng tuần hoàn buộc các bác sĩ phải tiến hành sốc điện cấp cứu, nhưng chức năng tim giảm nhiều, mặc dù dùng thuốc rối loạn nhịp nhưng không đáp ứng.

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Bệnh nhi 12 tuổi gặp biến chứng viêm cơ tim do Covid-19 - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, bệnh nhi N.P khỏe mạnh. Mặc dù khi nhập viện, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2, nhưng các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nghi mắc Covid-19 diễn biến nặng, sau đó thực hiện PCR cho kết quả dương tính. 

Ths.BS Lê Trọng Tú, Khoa Hồi sức nhi, cho biết, ngay từ khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã chẩn đoán cho cháu bị viêm cơ tim nguyên nhân có thể là do hậu Covid-19 gây ra mặc dù đã test nhanh 2 lần. Đây là trường hợp mắc Covid-19 trở nặng, bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp, được chỉ định đặt ECMO. Trong quá trình đặt máy ECMO, bệnh nhi vẫn phải sốc điện và cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhi tốt dần lên và được cai ECOM. Đến ngày thứ 3, bệnh nhi được rút nội khí quản có thể tự thở, huyết động đã ổn định.

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Hiện tại, sức khỏe bé ổn định và tự thở được - Ảnh: VNexpress

Bên cạnh đó, theo VNExpress đưa tin, Bộ Y tế cho biết hầu hết trẻ mắc Covid-19 chỉ bị viêm đường hô hấp trên, sốt nhẹ, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, viêm phổi và tự hồi phục sau 1-2 tuần. Khoảng 2% trở nặng, thường vào ngày 5-8 của bệnh. Trong đó, khoảng 0,7% cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực, do có các biến chứng nặng như hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (ARDS), viêm cơ tim, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng... Tỷ lệ tử vong do mắc Covid ở trẻ ít hơn 0,1%, rất thấp, hầu hết qua đời do bệnh nền. Sau 7-10 ngày, nếu không có biến chứng nặng, trẻ sẽ hết dần các triệu chứng lâm sàng và khỏi bệnh.

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