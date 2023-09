Ths.BS Lê Trọng Tú, Khoa Hồi sức nhi, cho biết, ngay từ khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã chẩn đoán cho cháu bị viêm cơ tim nguyên nhân có thể là do hậu Covid-19 gây ra mặc dù đã test nhanh 2 lần. Đây là trường hợp mắc Covid-19 trở nặng, bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp, được chỉ định đặt ECMO. Trong quá trình đặt máy ECMO, bệnh nhi vẫn phải sốc điện và cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhi tốt dần lên và được cai ECOM. Đến ngày thứ 3, bệnh nhi được rút nội khí quản có thể tự thở, huyết động đã ổn định.

Hiện tại, sức khỏe bé ổn định và tự thở được - Ảnh: VNexpress

Bên cạnh đó, theo VNExpress đưa tin, Bộ Y tế cho biết hầu hết trẻ mắc Covid-19 chỉ bị viêm đường hô hấp trên, sốt nhẹ, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, viêm phổi và tự hồi phục sau 1-2 tuần. Khoảng 2% trở nặng, thường vào ngày 5-8 của bệnh. Trong đó, khoảng 0,7% cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực, do có các biến chứng nặng như hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (ARDS), viêm cơ tim, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng... Tỷ lệ tử vong do mắc Covid ở trẻ ít hơn 0,1%, rất thấp, hầu hết qua đời do bệnh nền. Sau 7-10 ngày, nếu không có biến chứng nặng, trẻ sẽ hết dần các triệu chứng lâm sàng và khỏi bệnh.