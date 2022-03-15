Giá xăng tăng 'chóng mặt', sinh viên tiết kiệm tối đa, lựa chọn đi bộ đến trường

Xã hội 15/03/2022 15:21

Việc giá xăng dầu leo thang những ngày qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề chi tiêu của nhiều sinh viên, đặc biệt là các sinh viên xa quê. Để đối mặt với tình hình này, nhiều sinh viên đã phải tiết kiệm tối đa trong phí sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là nghĩ đến việc đi bộ đến trường.

Theo Tiền Phong, nhiều sinh viên hiện đang rơi vào trạng thái khủng hoảng khi mà giá xăng dầu bỗng chốc tăng mạnh trong những ngày vừa qua. Để đối phó với thực trạng này, không ít sinh viên phải cắt giảm tối đa chi phí sinh hoạt của mình.

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Nhiều sinh viên phải điều chỉnh lại thoái quen đi lại để tiết kiệm chi phí khi mà giá xăng vẫn chưa có dấu hiện 'hạ nhiệt' - Ảnh: Tiền Phong

Trả lời phỏng vấn của Tiền Phong, Trần Phương - sinh viên năm thứ 5 trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) cho hay việc xăng tăng khiến cuộc sống hằng ngày ảnh hưởng không hề nhỏ. Tuy nhiên, vì là sinh viên sắp ra trường nên thời gian này Phương không cần phải ra ngoài nhiều nên hạn chế được việc dùng xe máy, ngoài ra sẽ đi bộ đến trường vì đoạn đường này chỉ dài có hơn 500 mét.

Nguyễn Thị Hằng - sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng thì tiết lộ với Tiền Phong rằng vốn trước đây đi làm thêm để đỡ đần cho bố mẹ nhưng vì giá xăng tăng nên phải nghỉ làm ở chỗ xa mà làm ở gần trọ để giảm bớt chi phí đi lại. Hàng còn hy vọng rằng giá xăng sẽ sớm "hạ nhiệt" để việc di chuyển của mình và các bạn sinh khác được dễ dàng hơn.

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Kinh tế trưởng Tập đoàn VinaCapital dự đoán giá xăng có thể áp sát 40.000 đồng/lít - Ảnh: Tạp chí Công Thương

Trước đó, báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ông Michael Kokalari, Kinh tế trưởng Tập đoàn VinaCapital cho biết, giá xăng Việt Nam đã tăng hơn 20% so với hồi đầu năm. Trước tình hình này, giá xăng Việt Nam có thể áp sát mốc 40.000 đồng/lít trong thời gian gần.

Chuyên gia nhận định: Giá xăng có thể áp sát mốc 40.000 đồng/lít trong những tháng tới

Chuyên gia nhận định: Giá xăng có thể áp sát mốc 40.000 đồng/lít trong những tháng tới

Theo chuyên gia VinaCapital, giá xăng Việt Nam đang có độ trễ so với thế giới nên có thể sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

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