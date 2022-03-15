Chuyên gia nhận định: Giá xăng có thể áp sát mốc 40.000 đồng/lít trong những tháng tới

Xã hội 15/03/2022 13:59

Theo chuyên gia VinaCapital, giá xăng Việt Nam đang có độ trễ so với thế giới nên có thể sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Theo báo Pháp luật TP.HCM thông tin, ông Michael Kokalari - Kinh tế trưởng Tập đoàn VinaCapital cho biết, giá dầu toàn cầu đã tăng gần 40% kể từ khi có xung đột Nga và Ukraine và có thời điểm tăng 70% so với cùng kỳ. Thực tế, giá dầu thế giới đã có lúc vượt trên 130 USD/thùng vào tuần trước.

Qua đó, vị chuyên gia cho hay, giá xăng Việt Nam đã tăng hơn 20% kể từ đầu năm. Mặc dù giá xăng Việt Nam có diễn biến phù hợp với giá dầu thế giới nhưng vẫn có độ trễ, do đó, nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng thì khả năng giá xăng Việt Nam tăng thêm 30% trong vài tháng tiếp theo.

Như vậy, với giá xăng hiện tại là 29.820 đồng/lít và nếu tăng thêm 30% như dự đoán của vị kinh tế trưởng VinaCapital thì giá xăng Việt Nam có thể áp sát mốc 40.000 đồng/lít.

"Nếu điều này xảy ra, khả năng lạm phát Việt Nam tăng thêm 1,5% do giá dầu thế giới tăng cao, nhưng chúng tôi vẫn dự đoán lạm phát cả năm 2022 của Việt Nam vẫn dưới mốc 4% theo kế hoạch của Chính phủ" - ông Michael Kokalari nói.

Chuyên gia nhận định: Giá xăng có thể áp sát mốc 40.000 đồng/lít trong những tháng tới - Ảnh 1
Giá xăng có thể áp sát mốc 40.000 đồng/lít - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin của báo Tiền Phong, chiều 11/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5RON92 bán lẻ có mức giá mới là 28.985 đồng (tăng 2.908 đồng/lít); xăng RON 95 có giá 29.824 đồng/lít (tăng 2.990 đồng/lít).

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành này. Dầu diesel có giá 25.268 đồng/lít (tăng 3.958 đồng/lít), dầu hỏa là 23.918 đồng/lít (tăng 3.940 đồng/lít), dầu mazut 3.5s là 20.987 đồng/lít (tăng 2.519 đồng/lít).

Đây là lần thứ 7 liên tiếp, giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, đưa giá xăng dầu lên mức cao nhất từ trước tới nay.

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