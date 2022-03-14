Phẫn nộ clip nam thanh niên đổ xăng "đầy bình" rồi vít ga bỏ chạy, nữ nhân viên đuổi theo trong vô vọng

Xã hội 14/03/2022 14:48

Chạy xe vô đổ xăng, nam thanh niên mạnh miệng hô "đầy bình" rồi vít ga bỏ chạy trong sự hốt hoảng của nữ nhân viên cây xăng.

 

Mới đây, MXH lan truyên đoạn clip ngắn ghi lại hành vi "xăng tặc" của một nam thanh niên trẻ. Theo thông tin được chia sẻ, đoạn clip được ghi lại từ camera an ninh của một trạm xăng ở Bắc Ninh hôm 13/3 vừa qua.

Cụ thể, trong đoạn camera, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy vào cây xăng rồi bước xuống mở cốp gọi nhân viên đổ xăng. Thời điểm này, dường như trong cây xăng chỉ có một nữ nhân viên, người nay nhanh chóng bước ra cầm vòi đổ xăng cho khách.

Phẫn nộ clip nam thanh niên đổ xăng 'đầy bình' rồi vít ga bỏ chạy, nữ nhân viên đuổi theo trong vô vọng - Ảnh 1

Sau khi đổ xăng xong, theo thói quen, nữ nhân viên cầm vòi đặt lại trụ mà chưa kịp thu tiền của khách. Nhân lúc này, nam thanh niên kia nhanh chóng bước lên rồi vít ga bỏ chạy. Nữ nhân viên cây xăng đã lập tức đuổi theo để giữ người này lại nhưng vô vọng.

Hành vi thành thạo "không một động tác thừa" nào của nam thanh niên khiến nhiều người ngỡ ngàng và vô cùng phẫn nộ. 

Phẫn nộ clip nam thanh niên đổ xăng 'đầy bình' rồi vít ga bỏ chạy, nữ nhân viên đuổi theo trong vô vọng - Ảnh 2

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh đã ghi lại. Sau khi đoạn camera được đăng tải, dân tình vô cùng bức xúc. Đặc biệt trong thời điểm này khi giá xăng đang tăng rất cao.

Rất nhiều dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích, thậm chí một số đông còn kêu gọi chia sẻ để nhanh chóng truy tìm danh tính của nam thanh niên này.

"Cứ lấy tiền trước đổ xăng sau là an toàn nhất, tội cho cô nhân viên quá, thế là phải bù tiền rồi, xăng tăng giá ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống các tầng lớp trong xã hội"

"Bình thản tới sợ luôn. Giống như là quỵt tiền thường xuyên thành quen luôn vậy. Đã vậy còn đòi đầy bình nữa chứ. Tức thay cho chị nhân viên thiệt chứ"

"Nhân viên chỉ là người làm thuê thôi. Chuyện này nhân viên phải đền cho chủ rồi. Tội nghiệp chị ấy"

"Trên đời vẫn có người không làm mà muốn có ăn. Hành động của người này thật quá đáng"

"Kỹ năng ăn quỵt cao đấy. Mong các cán bộ công an mau chóng tìm ra danh tính của người này"

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