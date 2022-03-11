Giá xăng dầu tăng mạnh, lên sát 30.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh tăng giá xăng dầu, áp dụng từ 15h chiều nay ngày 11/3.

Theo Sức khỏe và Đời sống, lúc 15h chiều nay, liên Bộ Tài Chính – Công thương đã đưa ra quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày/lần.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 2.908 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 2.990 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 28.985 đồng/lít và xăng RON 95 là 29.824 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Theo đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel tăng lên 25.268 đồng/lít; dầu hỏa là 29.913 đồng/lít và dầu mazut là 20.987 đồng/kg.

Theo liên Bộ Tài chính - Công Thương trích quỹ bình ổn với dầu mazut 300 đồng/kg. Trong khi đó, liên Bộ chi sử dụng quỹ bình ổn đối với xăng E5 RON 92 ở mức 750 đồng/lít, RON 95 là 1.000 đồng/lít, dầu diesel là 1.500 đồng/lít.

Xăng tiếp tục tăng giá - Ảnh minh họa: Internet

Theo Tuổi Trẻ, giá xăng dầu tiếp tục thiết lập kỳ điều chỉnh tăng lần thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm đến nay do tác động của diễn biến giá thế giới tăng, là mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014.

Việc giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 11/3 đã được dự báo từ trước đó khi giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, có thời điểm lên tới trên 130 USD/thùng. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho hay dù giá cơ sở được điều chỉnh tăng nhưng vẫn chưa phản ánh hết đà tăng của giá thế giới, nên ngay khi giá vừa điều chỉnh tăng thì doanh nghiệp vẫn lỗ.

Trước đó, ngày 10/3, phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Tuy nhiên, đến nay trong chương trình kỳ họp chưa có nội dung thảo luận, xem xét, cho ý kiến về việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

Tuy nhiên, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn đối với lĩnh vực quản lý ngành công thương, trong đó nổi lên là vấn đề xăng dầu. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên sẽ phải trả lời trực tiếp các nội dung chất vấn liên quan đến các vấn đề như tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua...

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