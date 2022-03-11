Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm việc chung tại một công ty, giữa Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi) và Nguyễn Thị Trang (30 tuổi, cùng ngụ H.Chơn Thành), phó quản lý phân xưởng D, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Theo Thanh Niên, ngày 10/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại KCN Minh Hưng (huyện Chơn Thành), một nữ công nhân dùng dao đâm khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Vợ chồng anh có cuộc sống ổn định với việc làm tại KCN và hạnh phúc bên bé gái 15 tháng tuổi. Thế những, sự việc vợ anh đâm chết người đã khiến cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn.

Liên quan đến vụ việc, theo Pháp luật và Bạn đọc, anh Trần Thế H. - chồng của Cúc cho hay, hiện bản thân vẫn bàng hoàng, chưa thể trấn tĩnh kể từ khi sự việc xảy ra bởi bình thường vợ anh hiền lành, chăm chỉ, ít khi gây gổ cùng ai.

"Trước giờ mình không thấy Cúc kể bản thân có mâu thuẫn với chị Trang phó quản lý hay bất cứ ai trong phân xưởng. Lần mâu thuẫn vừa qua là lần đầu tiên và cũng là duy nhất từ trước đến nay" - anh H. chia sẻ.

Nói về những con dao có sẵn trong người Cúc, anh H. cho hay, không phải vợ mình chuẩn bị sẵn dao để gây gổ như cộng đồng vẫn đồn thổi:

"Bình thường vợ mình hay mang dao đến công xưởng để gọt hoa quả. Hôm đó sự việc bất ngờ xảy ra nên Cúc mới hoảng loạn lôi ra để phòng vệ chứ không hề có ý định từ trước như người ta nói." - anh H. cho biết.

Lê Thị Kim Cúc tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Anh H. cũng cho hay, từ khi bị bắt giam, vợ anh đã nhiều lần mượn điện thoại gọi điện về cho con gái hiện đang ở nhà ngoại vừa khóc vừa nói xin lỗi bé và dặn bé ngoan ngoãn ở cùng ông bà đợi mẹ về: "Cúc cũng biết rằng bản thân sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật với những tội lỗi do mình gây ra, nhưng mình cùng gia đình cũng mong sự việc được xem xét một cách thỏa đáng và nhận được sự khoan hồng."

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, sau khi xảy ra mâu thuẫn ngày 9/3, vào 16h30 hôm ấy, lúc tan ca làm, Cúc ra cổng thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thuỷ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và 3 nam thanh niên khác. Sau đó, Trang gọi Cúc đến nói chuyện và khi Cúc vừa đi đến thì bị Thuỷ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu.

Lúc bị đánh, Cúc đã lấy 2 con dao từ túi quần ra đâm trúng Thuỷ. Thấy vậy, Trang mới xông vào đánh Cúc thì bị đối tượng dùng dao đâm gây thương tích. Sau đó, Cúc quay lại thì thấy chồng là anh Trần Thế Hiếu (SN 2002) bị Trương Minh Du (SN 1993, một người trong nhóm của Trang) đánh, Cúc dùng dao đâm 2-3 nhát vào vùng cổ và người cùa Du gây thương tích.

Ngay lúc đó, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Trang và Trương Minh Du được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Du đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ