Rơi nước mắt trước ly do tự tử của cụ ông 86 tuổi: Không muốn làm gánh nặng cho con cháu

Xã hội 10/03/2022 15:37

Cụ ông ở Đà Nẵng đã lên cầu Thuận Phước với ý định nhảy cầu tự tử, biết được nguyên nhân khiến người người nghẹn ngào.

Theo Tổ Quốc, ngày 10/3, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết đã giải cứu thành công 1 cụ ông có ý định nhảy cầu Thuận Phước tự tử. Danh tính cụ ông được xác định là N.N.K. (sinh năm 1936, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

"Chúng tôi may mắn đã khuyên giải được cụ và đưa cụ về với gia đình" - đại diện Công an phường Thuận Phước cho biết.

Trước đó, vào khoảng 10h50 cùng ngày, trực ban Công an phường Thuận Phước nhận được tin báo của người dân về 1 cụ ông đang tìm cách trèo qua lan can cầu Thuận Phước để tự tử. Một số người đi đường cũng đã dừng lại để khuyên giải cụ.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận Phước sau khi nhận được thông tin cũng có mặt tại hiện trường khuyên ngăn và đưa cụ về nhà.

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Công an khuyên giải cụ ông có ý định tự tử - Ảnh: Tổ Quốc

Theo VietNamNet, nguyên nhân ông K. tự tử là do thấy mình tuổi già, đau ốm, bệnh tật, không muốn làm phiền con cháu nên đã nghĩ quẩn. Rất may người dân đã phát hiện kịp thời và báo cho lực lượng công an địa phương. Sau khi được đưa về nhà, cụ K. đã cảm ơn lực lượng công an.

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Ông K. được công an phường đưa về nhà - Ảnh: VietNamNet

Được biết, trước đó, ngày 7/3, một người đàn ông leo lên lan can cầu Thuận Phước dọa tự tử. Sau 15 tiếng được các lực lượng chức năng thuyết phục người này mới chịu rời khỏi nơi nguy hiểm để về nhà. Tuy nhiên, sáng hôm sau, ông này lại điều khiển xe SH ra cầu Thuận Phước và nhảy xuống sông Hàn. Hành động quá nhanh khiến người dân đi đường không kịp phản ứng.

TIN BUỒN: GS Phùng Văn Tửu, chuyên gia đầu ngành về văn học phương Tây, đã qua đời

TIN BUỒN: GS Phùng Văn Tửu, chuyên gia đầu ngành về văn học phương Tây, đã qua đời

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