Liều mình nhảy xuống đập nước cứu vợ con, người đàn ông tử vong thương tâm

Xã hội 09/03/2022 20:10

Phát hiện vợ con bị rơi xuống đập nước, người đàn ông lập tức cùng một số hàng xóm nhảy xuống cứu thì tử vong thương tâm.

Theo báo Giao Thông, ngày 9/3, một lãnh đạo UBND thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người đàn ông tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.V.K. (SN 1979, trú tại khối 6, thị trấn Tân Kỳ).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 8/3/2022, người con 9 tuổi của anh K. đang chơi dọc bờ đập Thực Phẩm ở gần nhà thì không may bị vấp, ngã xuống nước. Thấy vậy, vợ anh K. liền nhảy xuống cứu con. Do nước sâu (khoảng 2m) lại không biết bơi nên cả 2 mẹ con chới với trong nước.

cuu vo con
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Giao Thông

Nghe tiếng kêu cứu, anh K. liền chạy ra nhảy xuống nước cứu vợ con. Sau khi cùng hàng xóm đưa được vợ con lên bờ thì anh K. đã bị đuối và chìm xuống. Anh K. sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Được biết, gia đình anh K. có kinh tế khá giả, vợ chồng anh có 4 người con.

Theo Tổ Quốc, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã xin không khám nghiệm tử thi và xin đưa về nhà để lo thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Lãnh đạo thị trấn Tân Kỳ cho biết, hiện nguyên nhân dẫn đến vợ con anh K. rơi xuống đập nước và nguyên nhân khiến anh K. tử vong vì mệt hay đuối nước vẫn đang được xác minh làm rõ.

 

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Từ khóa:   Nghệ An đuối nước đập nước

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